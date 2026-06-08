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712 करोड़ लगे, 3184 करोड़ कमाए! 30 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ इस फिल्म का क्रेज, दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में हुई थी शूट

1996 Action-Thriller Movie: 90 के दशक में हॉलीवुड में भी कई ऐसी फिल्म रिलीज हुई, जिन्होंने इतिहास रच दिया. आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड कमाई की थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 08, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:35 PM IST
712 करोड़ लगे, 3184 करोड़ कमाए! 30 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ इस फिल्म का क्रेज, दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में हुई थी शूट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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