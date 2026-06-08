/712 करोड़ लगे, 3184 करोड़ कमाए! 30 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ इस फिल्म का क्रेज, दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में हुई थी शूट

30 साल पहले, 7 जून 1996 को हॉलीवुड सिनेमा में एक फिल्म रिलीज हुई, जिसने अच्छी कहानी और दमदार एक्टिंग के सामने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई की. लगभग 712 करोड़ रुपये के बजट वाली इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 3184 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. 30 साल पुरानी इस फिल्म को आज भी हॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में गिना जाता है. वहीं इस फिल्म की कहानी के साथ सीन्स ने भी दर्शकों को हैरान कर दिया था.
तो चलिए सस्पेंस खत्म कर बताते हैं 30 साल पुरानी इस फिल्म का नाम. हम जिस ब्लॉकबस्टर मूवी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि ‘द रॉक’ (The Rock) है, जिसे हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक माइकल बे के द्वारा बनाया गया था. वहीं इस फिल्म में शॉन कॉनरी, निकोलस केज और एड हैरिस जैसे मंझे हुए कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जिससे फैंस के बीच पहले से ही इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखी गई थी.
फिल्म ‘द रॉक’ की कहानी अलकाट्राज जेल के आसपास घूमती रहती हैं, जहां ब्रिगेडियर जनरल फ्रांसिस हम्मेल अपने मारे गए जवानों के परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए जेल पर कब्जा कर लेते हैं. वो वीएक्स नर्व गैस के जरिए सैन फ्रांसिस्को को निशाना बनाने की धमकी देता है. इसके बाद, एफबीआई केमिकल एक्सपर्ट स्टैनली गुडस्पीड और एक्स ब्रिटिश एजेंट जॉन मेसन को इस खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं. इस फिल्म में दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया था.
‘द रॉक’ (1996) की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन कोई सेट नहीं थी, बल्कि इसे असली अलकाट्राज जेल में शूट किया गया था. इस जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में गिना जाता है. उस समय कई टूरिस्ट का भी वहां आना-जाना रहता था. इस फिल्म से जुड़ा एक मशहूर किस्सा आज भी लोगों को याद है. कहा जाता है कि शॉन कॉनरी ने प्रोडक्शन टीम से कहा था कि उनके लिए अलकाट्राज में ही एक केबिन बना दें, ताकि उन्हें रोज समुद्र पार करके होटल तक न जाना पड़े.
बस इतना ही नहीं, जब फिल्म की शूटिंग बजट और शेड्यूल से ज्यादा बढ़ने लगी, तो डिज्नी के ऑफिसर और माइकल बे के बीच बहस छिड़ गई. उस समय शॉन कॉनरी खुद निर्देशक के सपोर्ट में खड़े हो गए और ऑफिसर से कहा कि माइकल बे को अपना काम शांति से करने दें.
इस फिल्म से एक्टर माइकल बे के की किस्मत चमक गई थी और वो एक बड़े सितारे के रूप में लोगों के बीच पहचाने जाने लगे थे. वहीं इस फिल्म में उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर काफी काम किया और इसकी राय दी. फिल्म का शावर रूम, बैटल सीन, हेलीकॉप्टर एक्शन और कार चेज आज भी एक्शन लवर्स के बीच काफी पॉपुलर है. फैंस को सबसे ज्यादा 65 साल की उम्र में शॉन कॉनरी के एक्शन हीरो की भूमिका पसंद आई थी.
इंडिया में भी इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसके बाद साल 2003 के शुरुआत में इस फिल्म का सीक्वल बॉलीवुड में बनाया गया. इस फिल्म की अनऑफिशियल रीमेक का नाम ‘कयामत’ रखा गया. डायरेक्टर हैरी बावेजा की इस फिल्म में एक बड़ी स्टारकास्ट देखने को मिली थी, जिसमें अजय देवगन, सुनील शेट्टी, संजय कपूर, अरबाज खान, ईशा कोप्पिकर, नेहा धूपिया और रिया सेन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दिए थे.
16 करोड़ रुपये के बजट में तैयार की गई फिल्म ‘कयामत’ ने लगभग 28 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ‘द रॉक’ आज भी एक्शन फिल्मों के शौकीनों के बीच उतनी ही पॉपुलर है, जितनी 30 साल पहले थी. हालांकि, 30 साल बाद भी इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिली.
- ‘द रॉक’ ने साल 1996 में तगड़ी कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर राज किया था और करीब 3184 का बिजनेस किया.
- साल 1996 में टॉम क्रूज की पॉपुलर फ्रेंचाइजी ‘मिशन इन्पोशिबल’ रिलीज हुई थी, जिसने उन्हें दुनियाभर में फेमस कर दिया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3,884 करोड़ की कमाई की थी.
- इसी के साथ उस साल साई-फाई फिल्म इंडिपेंडेंस डे रिलीज हुई, जिसमें विल स्मिथ मुख्य भूमिका में नजर आए थे. इस फिल्म ने 6,945 करोड़ की भारी-भरकम कमाई की थी.