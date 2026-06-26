तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इस एक्ट्रेस को हुई थी जलन, सालों बाद बोलीं- 'मुझे ईर्ष्या महसूस होती थी'

1997 में गुलजार की फिल्म 'माचिस' के लिए तब्बू को बेस्ट एक्ट्रेस का पहला नेशनल अवॉर्ड दिया गया. इस सम्मान के बाद हर जगह उनकी तारीफ होने लगी और वो एक सफल अदाकारा के रूप में पहचानी जाने लगीं. वहीं दूसरी ओर उसी साल अमोल पालेकर की फिल्म 'दायरा' में शानदार एक्टिंग करने वाली सोनाली कुलकर्णी भी इस अवॉर्ड की मजबूत दावेदार थीं. लेकिन जब उन्हें ये सम्मान नहीं मिला, तो उन्हें काफी दुख हुआ. उस समय को याद करते हुए सोनाली ने इस बात को स्वीकारा कि नेशनल अवॉर्ड न मिलने से उनके मन में अपने भविष्य को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं जगी थी.
सोनाली ने हाल ही में एक दिए इंटरव्यू में खुलकर बताया कि उस दौर में जो भी नेशनल अवॉर्ड जीतता था, उसे देखकर उन्हें ईर्ष्या होती थी. उन्होंने कहा कि उनकी कई फिल्में नेशनल अवॉर्ड के फाइनल राउंड तक पहुंचती थीं, लेकिन हर बार अवॉर्ड किसी और को मिल जाता था. इससे उन्हें गुस्सा भी आता था और निराशा भी होती थी.
सोनाली ने बताया कि जब तब्बू को फिल्म 'माचिस' के लिए अवॉर्ड मिला, तो वो उनसे काफी नाराज हो गई थीं. लेकिन उस समय उन्होंने खुद को ये कहकर समझाने की कोशिश की कि 'वो तो इंडस्ट्री से ही हैं.' लेकिन बाद में उन्होंने जब फिल्म 'माचिस' देखी और तब्बू एक्टिंग को देखकर उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया. सोनाली ने कहा कि 'माचिस', 'अस्तित्व' और 'चांदनी बार' जैसी फिल्मों में तब्बू का काम देखकर उन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलने में मदद मिली. उन्होंने माना कि तब्बू की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने उन्हें इंस्पायर किया और हर फिल्म के बाद उनके मन में तब्बू के लिए सम्मान और बढ़ता चला गया.
एक दिन फिर ऐसा आया, जब सोनाली का सपना भी आखिरकार पूरा हो गया. साल 2002 में उन्हें मराठी शॉर्ट फिल्म 'चैत्र' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड में स्पेशल जूरी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस सम्मान ने उनके करियर में चार-चांद लगा दिया. सोनाली ने कहा कि अब उनकी सोच पहले जैसी नहीं रही. अब वो किसी अवॉर्ड के पीछे नहीं भागतीं. वहीं अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि वो एक दिन तब्बू के साथ किसी फिल्म में काम करें. सोनाली मानती हैं कि जिस एक्ट्रेस से कभी उन्हें ईर्ष्या होती थी, आज वही उनकी सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट में से एक हैं.