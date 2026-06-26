तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इस एक्ट्रेस को हुई थी जलन, सालों बाद बोलीं- 'मुझे ईर्ष्या महसूस होती थी'

सोनाली ने बताया कि जब तब्बू को फिल्म 'माचिस' के लिए अवॉर्ड मिला, तो वो उनसे काफी नाराज हो गई थीं. लेकिन उस समय उन्होंने खुद को ये कहकर समझाने की कोशिश की कि 'वो तो इंडस्ट्री से ही हैं.' लेकिन बाद में उन्होंने जब फिल्म 'माचिस' देखी और तब्बू एक्टिंग को देखकर उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया. सोनाली ने कहा कि 'माचिस', 'अस्तित्व' और 'चांदनी बार' जैसी फिल्मों में तब्बू का काम देखकर उन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलने में मदद मिली. उन्होंने माना कि तब्बू की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने उन्हें इंस्पायर किया और हर फिल्म के बाद उनके मन में तब्बू के लिए सम्मान और बढ़ता चला गया.