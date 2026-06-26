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तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इस एक्ट्रेस को हुई थी जलन, सालों बाद बोलीं- 'मुझे ईर्ष्या महसूस होती थी'

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि जब उन्हें नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला, तो उन्हें तब्बू पर गुस्सा आया और ईर्ष्या महसूस होने लगी थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 26, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:58 PM IST
तब्बू को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इस एक्ट्रेस को हुई थी जलन, सालों बाद बोलीं- 'मुझे ईर्ष्या महसूस होती थी'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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