29 साल पहले आई कमल हासन की कल्ट फिल्म, जिसके रोल के लिए एक्ट्रेस ने स्विमसूट में मेकर्स को भेजीं तस्वीरें; फिर भी मिला हीरो की बहन का रोल

एक्ट्रेस ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि खुलासा किया कि मेकर्स ने पहले उन्हें लीड रोल के लिए संपर्क किया था. लेकिन वह रोल हाथ से निकल गया. यहां तक कि मेकर्स के कहे अनुसार एक्ट्रेस ने स्विमसूट में अपनी तस्वीरें भेजी थीं. हम जिनकी बात कर रहे हैं, वह कोई नहीं बल्कि कस्तूरी शंकर थीं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:41 PM IST
1996 Kamal Haasan Blockbuster Film: 29 साल पहले कमल हासन की एक कल्ट फिल्म रिलीज हुई. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म में कमल हासन डबल रोल में नजर आए थे. शंकर ने फिल्म का डायरेक्शन किया था. यहां तक कि इस फिल्म को भारत से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था. 

इस फिल्म में तीन महत्वपूर्ण महिला किरदार थे और हर एक ने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़. लेकिन इनमें से लीड हीरोइन का रोल शुरुआत में किसी दूसरी एक्ट्रेस को मिलने वाला था, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका.

एक्ट्रेस ने स्विमसूट में मेकर्स को भेजीं तस्वीरें

चित्रा लक्ष्मणन के साथ बातचीत में कस्तूरी शंकर ने बताया, 'मुझसे उस रोल के लिए स्विमसूट में अपनी तस्वीरें भेजने के लिए कहा गया था और मैंने भेज भी दी, लेकिन उन दिनों रंगीला फिल्म के उर्मिला वाले पोस्टर्स ने सभी को दीवाना बना दिया था, जिनमें वह स्विमसूट में नजर आईं.'

मिला हीरो की बहन का रोल

उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता. उन पोस्टर्स को देखकर तो मैं भी उर्मिला को ही चुनती. उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से प्रभावित होकर मेकर्स ने आखिर में उर्मिला मातोंडकर को ही फिल्म में कास्ट कर लिया.' इसके बाद कस्तूरी शंकर को इंडियन फिल्म में दूसरा रोल मिला. 

कमल हासन की बहन का किरदार उन्होंने निभाया, जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं. 'इंडियन' की कहानी सेनापति नाम के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी निजी लड़ाई छेड़ता है और अपने बेटे चंद्रु के साथ वैचारिक टकराव का सामना करता है. साल 2024 में 'इडियन 2' बनकर रिलीज हुई, लेकिन यह दर्शकों पर वैसा असर नहीं छोड़ पाई, जैसा पहले पार्ट ने प्रभावित किया था.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

Kasturi Shankar

