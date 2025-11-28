28 YEARS OF ISHQ: फिल्म ‘इश्क’ ने पूरे किए 28 साल, अजय देवगन का थ्रोबैक पोस्ट मिनटों में हुआ वायरल, बोले- ‘जैसा हुआ अच्छा…’

28 YEARS OF ISHQ: अजय देवगन, काजोल और आमिर खान- जूही चावला स्टारर फिल्म ‘इश्क’ साल 1997 में रिलीज हुई थी, जिसमें इन दोनों जोड़ी ने स्क्रीन पर धमाल मचा दिया था. वहीं आज इस फिल्म को 28 साल पूरे हो गए हैं, इस खास मौके पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्वीट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी और काजोल की फोटोज को भी अपलोड किया है.

#28YEARSOFISHQ

अजय देवगन ने फिल्म ‘इश्क’ के सेट से अपनी और काजोल की फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘जैसा हुआ अच्छा ही हुआ…#28YEARSOFISHQ.’ इन फोटो में अजय ने अपने बच्चों के साथ एक प्यारी फैमिली फोटो भी शेयर की है. ‘सिंघम’ स्टार द्वारा शेयर की गई फोटोज को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं, जिसके बाद एक्टर के पोस्ट पर कमेंट की भरमार लग गई है.

फैंस का रिएक्शन

एक यूजर ने अजय देवगन के इस पोस्ट पर लिखा, ‘जब गुंडाराज मचा था तब आपको इश्क हुआ उसके बाद तो प्यार तो होना ही था इसमें दिल क्या करे. राजू हो या चाचा जब यू में हम साथ होते हैं तो ट्यूनपुर के सुपर हीरो और तान्हाजी अनसंग वॉरियर जैसी मूवी सबसे बहादुर मूवी आ ही जाती है.’ वहीं बात करें इस फिल्म के बारे में तो, ‘इश्क’ 1997 में रिलीज हुई थी, जिसे आज कल्ट क्लासिक कहा जाता है. इस फिल्म में आमिर खान और जूही चावला की नोक-झोंक को काफी पसंद किया गया था.