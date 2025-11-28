Advertisement
28 YEARS OF ISHQ: फिल्म ‘इश्क’ ने पूरे किए 28 साल, अजय देवगन का थ्रोबैक पोस्ट मिनटों में हुआ वायरल, बोले- ‘जैसा हुआ अच्छा…’

28 YEARS OF ISHQ: अजय देवगन और काजोल की जोड़ी जब भी पर्दे पर आई तब-तब उन्हें फैंस द्वारा भरपूर प्यार मिलता है. वहीं 28 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘इश्क’ में दोनों की केमिस्ट्री को देखकर दर्शक काफी एक्साइटेड हो गए थे. आज फिल्म ‘इश्क’ ने 28 साल पूरे कर लिए हैं, जिसको लेकर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है. 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:04 PM IST
28 YEARS OF ISHQ: अजय देवगन, काजोल और आमिर खान- जूही चावला स्टारर फिल्म ‘इश्क’ साल 1997 में रिलीज हुई थी, जिसमें इन दोनों जोड़ी ने स्क्रीन पर धमाल मचा दिया था. वहीं आज इस फिल्म को 28 साल पूरे हो गए हैं, इस खास मौके पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्वीट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी और काजोल की फोटोज को भी अपलोड किया है.  

#28YEARSOFISHQ
अजय देवगन ने फिल्म ‘इश्क’ के सेट से अपनी और काजोल की फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘जैसा हुआ अच्छा ही हुआ…#28YEARSOFISHQ.’  इन फोटो में अजय ने अपने बच्चों के साथ एक प्यारी फैमिली फोटो भी शेयर की है. ‘सिंघम’ स्टार द्वारा शेयर की गई फोटोज को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं, जिसके बाद एक्टर के पोस्ट पर कमेंट की भरमार लग गई है. 

 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

फैंस का रिएक्शन
एक यूजर ने अजय देवगन के इस पोस्ट पर लिखा, ‘जब गुंडाराज मचा था तब आपको इश्क हुआ उसके बाद तो प्यार तो होना ही था इसमें दिल क्या करे. राजू हो या चाचा जब यू में हम साथ होते हैं तो ट्यूनपुर के सुपर हीरो और तान्हाजी अनसंग वॉरियर जैसी मूवी सबसे बहादुर मूवी आ ही जाती है.’ वहीं बात करें इस फिल्म के बारे में तो, ‘इश्क’ 1997 में रिलीज हुई थी, जिसे आज कल्ट क्लासिक कहा जाता है. इस फिल्म में आमिर खान और जूही चावला की नोक-झोंक को काफी पसंद किया गया था. 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

