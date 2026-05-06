‘सूर्यवंशम’ से जुड़े इस दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, कार एक्सीडेंट में गंवाई जान, सदमे में मेगास्टार रजनीकांत

Famous Film Producer Passes Away: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर प्रोड्यूसर और तमिल स्टार जीवा के पिता आर.बी. चौधरी का उदयपुर के पास एक कार हादसे में निधन हो गया. ये हादसा मंगलवार 5 मई को हुआ. जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर फैल गई. उसी दिन मलयालम अभिनेता संतोष के. नायर की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिससे इंडस्ट्री को एक ही दिन दो बड़े झटके लगे.

आर.बी. चौधरी लंबे समय से फिल्मों से जुड़े हुए थे और उनका नाम काफी सम्मान से लिया जाता था. उन्होंने 1988 से ‘सुपर गुड फिल्म्स’ बैनर के तहत फिल्में बनानी शुरू की थीं. उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी और यादगार फिल्मों को प्रोड्यूस किया. उनकी पहली तमिल फिल्म ‘पुधु वसंतम’ थी, जो हिट रही थी, जिसके लिए उन्हें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड भी मिला था. उन्होंने हमेशा नए टैलेंट को मौका दिया. कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स को उन्होंने इंडस्ट्री में पहचान दिलाने में मदद की.

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आर.बी. चौधरी की सुपरहिट फिल्मों का सफर

आर.बी. चौधरी ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों का निर्माण किया है. उनकी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी रही है. इनमें ‘चेरन पांडियन’, ‘ऊर मरियाधई’, ‘गोकुलम’, ‘नट्टमई’, ‘सुंदर पुरुषन’, ‘मिस्टर रोमियो’, ‘सूर्यवंशम’, ‘आनंदम’, ‘कीर्ति चक्र’, ‘जिला’, ‘गॉडफादर’ और हाल की ‘मारीसन’ जैसी फिल्में शामिल हैं. उनकी फिल्मों को दर्शकों ने हर दौर में पसंद किया. उन्होंने हमेशा ऐसी कहानियां चुनीं जो लोगों के दिल को छू जाएं और लंबे समय तक याद रहें. आज भी उनकी फिल्मों को याद किया जाता है.

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हादसे से जुड़ा अपडेट

इस हादसे को लेकर अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. इस दुर्घटना में और कौन-कौन लोग घायल हुए हैं और उनकी हालत कैसी है, इस बारे में भी कोई पक्की खबर नहीं मिली है. हादसा आखिर कैसे हुआ, इसे लेकर भी साफ जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल परिवार और उनके करीबी लोग काफी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और गहरे दुख में हैं. खबर है कि उनका अंतिम संस्कार जल्द ही चेन्नई में किया जाएगा. उनके जाने से परिवार को बड़ा झटका लगा है और माहौल गमगीन बना हुआ है.

परिवार में गहरा दुख और खालीपन

आर.बी. चौधरी अपने पीछे पत्नी महजबीन और तीन बेटे जीवा, रमेश और अशोक को छोड़ गए हैं. उनके जाने से परिवार में एक बड़ा खालीपन आ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा. यह समय पूरे परिवार के लिए बेहद मुश्किल है. बेटे जीवा, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं, पिता के अचानक निधन से काफी टूट गए हैं. परिवार के सभी लोग इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग भी उनके साथ खड़े हैं और हिम्मत दे रहे हैं.

फिल्मी हस्तियों ने जताया दुख

प्रोडक्शन हाउस एजीएस एंटरटेनमेंट की अर्चना कल्पथी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक जताते हुए लिखा, ‘ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ कि आरबी सर अब हमारे बीच नहीं रहे. इंडस्ट्री ने एक ऐसे प्रोड्यूसर को खो दिया है जिन्होंने कई बड़ी फिल्में दीं. वे बहुत अच्छे इंसान थे. भगवान उनके परिवार को ताकत दे’. वहीं बी.ए. राजू की टीम ने भी दुख जताते हुए कहा, ‘भारतीय सिनेमा ने एक बड़ा नाम खो दिया है. उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा’.