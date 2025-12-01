Advertisement
trendingNow13025696
Hindi Newsबॉलीवुड

पायलट बनना चाहते थे 'परदेस' के एक्टर...फिल्मों में रहे फ्लॉप, लेकिन टीवी पर हुए हिट; अब करते हैं ये काम

एक्टर ने  भले ही पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ करने का मौका मिला, लेकिन एक फिल्म हिट देने के बाद उनकी बाकी फिल्में पर्दे पर फ्लॉप साबित रहीं. उन्होंने 1999 में सनी देओल और महिमा चौधरी के साथ 'प्यार कोई खेल नहीं,' 2000 में आई 'क्रोध,' और 2002 में आई 'प्यार दीवाना होता है' में काम किया. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पायलट बनना चाहते थे 'परदेस' के एक्टर...फिल्मों में रहे फ्लॉप, लेकिन टीवी पर हुए हिट; अब करते हैं ये काम

साल 1997 में आई फिल्म 'परदेस' साल की हिट फिल्मों में शुमार थी. फिल्म के गाने और कहानी दोनों ही फैंस को भा गए थे, लेकिन इस फिल्म में एक नया चेहरा भी देखा गया, जो थे अपूर्व अग्निहोत्री.  यंग चेहरा और फिल्म में कैरेक्टर बिल्कुल टॉक्सिक. अपने टॉक्सिक किरदार की बदौलत ही अपूर्व ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब अपने नाम किया. अपूर्व अग्निहोत्री 2 दिसंबर को अपना 53वां जन्मदिन मनाएंगे.

पायलट बनना चाहते थे 'परदेस' के एक्टर

कानपुर में जन्में अपूर्व अग्निहोत्री को भले ही पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ करने का मौका मिला, लेकिन एक फिल्म हिट देने के बाद उनकी बाकी फिल्में पर्दे पर फ्लॉप साबित रहीं. उन्होंने 1999 में सनी देओल और महिमा चौधरी के साथ 'प्यार कोई खेल नहीं,' 2000 में आई 'क्रोध,' और 2002 में आई 'प्यार दीवाना होता है' में काम किया. ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं. भले ही एक्टर का सिक्का बड़े पर्दे पर नहीं चला, लेकिन टीवी पर आप भी अपने फेमस किरदारों के लिए जाने जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्मों में रहे फ्लॉप, लेकिन टीवी पर हुए हिट

अपूर्व अग्निहोत्री ने 2003 में 'जस्सी जैसी कोई नहीं' सीरियल से डेब्यू किया और अरमान सूरी के किरदार से छा गए. अपने शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला. इसके बाद वे 'काजल जी', 'अजीब दास्तां है ये', 'कहने को हमसफर हैं' समेत कई सीरियल में दिखे. अभिनेता आज भी टीवी पर सक्रिय हैं और फिलहाल 'सहर होने को है' सीरियल में दिखने वाले हैं. सीरियल 2 दिसंबर से टेलीकास्ट होगा.

अब करते हैं ये काम

बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अभिनेता ने कभी भी एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था. वे तो बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे और उसके लिए ट्रेनिंग भी ली, लेकिन पिता की अचानक मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया. उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त एविएशन फीस बहुत ज्यादा होती थी और इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि पायलट बनने के बाद भी आपको नौकरी मिलेगी या नहीं. पहले नौकरी एक होती थी और उसे पाने वाले 5000 उम्मीदवार होते थे. ऐसे में मैंने पीछे हटना ही सही समझा.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपूर्व अग्निहोत्री ने 8 जून 2004 में शिल्पा सकलानी से शादी की. शिल्पा भी उस वक्त टीवी का बड़ा चेहरा थीं और अभी भी टीवी पर सक्रिय हैं. कपल ने शादी के 18 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया है. उनके लिए ये 18 साल सब्र और संघर्ष वाले थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Apoorva Agnihotri

Trending news

एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश
Supreme Court
Digital Arrest फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया CBI जांच का आदेश