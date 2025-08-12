शाहरुख खान ने गौरी की वजह से बीच में छोड़ दी थी शूटिंग, फिल्म 'परदेस' के इस गाने को फिर किया था उनके डुप्लीकेट ने पूरा

Shahrukh Khan News: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इतने सालों में फैंस को कई सुपरहिट फिल्में दी है. साल 1992 में उन्होंने फिल्म 'दीवाना' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था जिसके बाद शाहरुख खान ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. इसके बाद शाहरुख ने 'बाज़ीगर', 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'करण-अर्जुन', 'दिल तो पागल है' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. हाल ही मने उन्हें फिल्म जवान के लिए नेशनल अवार्ड मिला है. लेकिन आज हम आपको शाहरुख के ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसके एक गाने को उन्होंने नहीं बल्कि उनके डुप्लीकेट ने शूट किया था. यह फिल्म फिल्म है 'परदेस', जो साल 1997 में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म को भी दर्शकों से ल्खूब प्यार मिला था. हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि इस सुपरहिट फिल्म के एक गाने का छोटा सा भाग किंग खान के डुप्लीकेट ने शूट किया था.

इस वजह से नहीं कर पाए शाहरुख खान

दरअसल, जब शाहरुख खान और महिमा चौधरी फिल्म 'परदेस' की शूटिंग कर रहे थे तब किंग खान की पत्नी गौरी खान प्रेग्नेंट थीं. साल 1997 में रिलीज़ हुई डायरेक्टर सुभाष घई इस फिल्म की शूटिंग करीब-करीब पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस एक गाने का कुछ भाग शूट के लिए बचा था. सिंगर सोनू निगम ने फिल्म 'परदेस' का गाना 'ये दिल दीवाना' की रिकार्डिंग पूरी कर दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख ने डेढ़ दिन तक इस गाने की शूटिंग की थी.

गौरी की वजह से बीच में छोड़ दी थी शूटिंग

इस बीच गौरी खान की प्रेग्नेंसी में कुछ कांप्लीकेशन सामने आ गए थे. इसी वजह से शाहरुख खान को बीच में ही शूटिंग छोड़ कर दिल्ली आना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तब सुभाष घई ने शाहरुख के बॉडी डबल से बाकी की शूटिंग करवाई थी. इस गाने में शाहरुख के जितने लांग शॉट है वो उनके डुप्लीकेट ने ही किए हैं.