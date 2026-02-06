Advertisement
trendingNow13100165
Hindi Newsबॉलीवुडहॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट का दलाई लामा से क्या है कनेक्शन? 29 साल पुराना है ये किस्सा, अब जाकर खुला ये राज

हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट का दलाई लामा से क्या है कनेक्शन? 29 साल पुराना है ये किस्सा, अब जाकर खुला ये राज

Brad Pitt Dalai Lama Connection: दलाई लामा को हाल ही में ग्रैमी अवॉर्ड मिला है, जिसके बाद उनका नाम फिर चर्चा में हैं. इसी मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प कनेक्शन सामने आया है, जो हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट के साथ बताया जा रहा है. जी हां, दोनों के कनेक्शन की ये कहानी सिनेमा, इतिहास और आध्यात्म का यूनिक मेल है, जो आपकी भई हैरान कर देगी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट का दलाई लामा से क्या है कनेक्शन
हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट का दलाई लामा से क्या है कनेक्शन

Brad Pitt Dalai Lama Connection: करीब तीन दशक पहले हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जिंदगी एक दिलचस्प तरीके से जुड़ी. हाल ही में दलाई लामा को ‘मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा’ के लिए बेस्ट ऑडियोबुक कैटेगरी में ग्रैमी अवॉर्ड मिला. ये सम्मान लॉस एंजेलिस में हुए 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में उनकी ओर से सिंगर रूफस वेनराइट ने लिया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दलाई लामा का कनेक्शन सिनेमा की दुनिया से भी रहा है.

ये कनेक्शन साल 1997 में आई फिल्म ‘सेवन ईयर्स इन तिब्बत’ (Seven Years in Tibet) से जुड़ता है. इस फिल्म के जरिए ब्रैड पिट की हॉलीवुड जर्नी दलाई लामा की जीवन कहानी से टकराती है. फिल्म का निर्देशन जीन-जैक अन्नॉ ने किया था और ये ऑस्ट्रियन पर्वतारोही हेनरिक हारर की 1952 में लिखी गई किताब पर आधारित है. फिल्म में ब्रैड पिट लीड रोल  प्ले किया था, जबकि डेविड थ्यूलिस ने उनके साथी पीटर आउफ्शनाइटर का किरदार निभाया था. कहानी 1930 और 1940 के दशक की है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

29 साल पुराना है ये किस्सा

हेनरिक और पीटर भारत में पर्वतारोहण के लिए आते हैं, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नागरिक होने की वजह से उन्हें ब्रिटिश POW कैंप में कैद कर लिया जाता है. साल 1944 में दोनों वहां से भाग निकलते हैं और हिमालय के कठिन रास्तों से होते हुए तिब्बत पहुंचते हैं. शुरुआत में उन्हें भारत लौटने का आदेश मिलता है, लेकिन बाद में उन्हें ल्हासा में रहने की इजाजत मिल जाती है. ल्हासा में हेनरिक की मुलाकात यंग दलाई लामा से होती है. साल 1945 में हेनरिक को पोटाला पैलेस बुलाया जाता है. 

चेन्नई ड्रग्स केस में आया फिल्मी ट्विस्ट, गिरफ्तार हुई 30 साल की एक्ट्रेस, साथ में 8 लोग पहुंचे जेल, साउथ इंडस्ट्री में मचा हड़कंप

बेहद इमोशनल है फिल्म की कहानी 

जहां वे दलाई लामा को भूगोल, विज्ञान और पश्चिमी दुनिया की जानकारी देने लगते हैं. धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है. फिल्म में 14 साल के दलाई लामा का रोल जामयांग जाम्त्शो वांगचुक ने निभाया, जबकि 8 और 4 साल की उम्र के किरदार सोनम वांगचुक और दोरजी त्सेरिंग ने निभाए. ‘सेवन ईयर्स इन तिब्बत’ में डैनी डेन्जोंगपा, माको, बीडी वोंग और विक्टर वोंग जैसे कलाकार भी नजर आते हैं. ये फिल्म इतिहास, दोस्ती और संस्कृति को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है. 

fallback

OTT पर आज भी ट्रेंड करती है ये फिल्म  

आज भी जो दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते हैं, वे इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. समय के साथ ये फिल्म एक यादगार क्लासिक मानी जाने लगी है. दलाई लामा की जिंदगी पर बनी फिल्में सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं. मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्म ‘Kundun’, जो 25 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी, भी उनके जीवन और विचारों पर आधारित है. इस फिल्म की कहानी मेलिसा मैथिसन ने लिखी थी. इन फिल्मों के जरिए हॉलीवुड और तिब्बती इतिहास के बीच एक खास सांस्कृतिक पुल बनता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Brad PittDalai lama

Trending news

राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
Zee Real Heroes Award 2026
LIVE: भगवा खून, मंगल मिशन, पलक मुच्छल, मलिक... ZEE हीरोज के मंच पर दिग्गजों ने कही दिल की बात
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ