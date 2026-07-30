/‘लुक्खे हैं सब, न क्लास, न औकात...’, CJP को लेकर गुस्से से लाल हुए ‘बॉर्डर’ फिल्म के हीरो, PM मोदी को बताया ‘भगवान विष्णु का अवतार’

बॉलीवुड एक्टर सुदेश बैरी का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. इस बातचीत के दौरान उन्होंने CJP और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया. सुदेश का मानना है कि पीएम मोदी आज देश में ‘राम राज्य’ लेकर आए हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ लोग सुदेश बैरी की बात का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं.
‘बॉर्डर’ और ‘सुराग’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके सुदेश बैरी हाल ही में ‘अकंपनी अक्की’ नाम के पॉडकास्ट में नजर आए. इस बातचीत के दौरान उनका बेहद बेबाक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने सीजेपी और उससे जुड़े लोगों पर जमकर निशाना साधा. सुदेश बैरी ने साफ शब्दों में कहा कि इस पार्टी की न तो कोई हैसियत है और न ही कोई क्लास. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग जंतर-मंतर पर बैठकर नई पार्टी बनाने का नाटक कर रहे हैं, वे असल में देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी इस दोटूक बात की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.
Actor Sudesh Berry brutally roasted CJP and praised Modi.
He said that CJP are all loafers, troublemakers, uneducated, and mad. He added that all they do is abuse Modi to get more likes and increase their income. pic.twitter.com/Jci15rb3rQ
— Spider (@SpiderAlert24) July 29, 2026
सुदेश बैरी ने खुलासा किया है कि सीजेपी के अध्यक्ष ने उन्हें फोन करके अपनी पार्टी से जुड़ने का न्योता दिया था. लेकिन एक्टर ने उनकी बात पूरी सुने बिना ही तुरंत फोन काट दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सुदेश ने कहा, ‘मेरे पास इन लोगों के लिए न तो फालतू पैसा है और न ही वैसा दिमाग’. उन्होंने इन नेताओं को बिके हुए लोग करार दिया. उनका मानना है कि कुछ बड़े बिजनेसमैन पीछे से इन नेताओं को पैसा देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हाथ में माइक लेकर केवल ड्रामा करते रहते हैं. उनका पॉडकास्ट तेजी से वायरल हो रहा है.
सुदेश बैरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया. उन्होंने बिना वजह पीएम मोदी को निशाना बनाने वालों की जमकर क्लास लगाई. सुदेश बैरी का मानना है कि जो लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को भला-बुरा कहते हैं, उनका मकसद सिर्फ पब्लिसिटी पाना है. वे केवल अपनी पोस्ट पर लाइक्स पाने और कमाई बढ़ाने के लिए यह सब ढोंग करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी का नाम और काम आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है. उनकी बनाई पहचान के आगे बाकी देश भी फीके नजर आते हैं. ऐसे में पीएम को गालियां देना बेहद ही गलत हरकत है.
साथ ही उन्होंने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि लोगों को अपनी पब्लिसिटी के लिए देश के नेतृत्व करने वाले को बदनाम करने से बचना चाहिए. पीएम मोदी के लिए अपना सम्मान जाहिर करते हुए सुदेश बैरी ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी को आम इंसान नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं. उन्होंने इच्छा जताई कि अगर कभी मौका मिला तो वे मोदी जी के पैर धोकर पीना चाहेंगे. एक्टर का मानना है कि जैसे लोग बिना देखे ईश्वर की पूजा करते हैं, वैसे ही वे भी पीएम मोदी की दिल से इज्जत करते हैं. ऐसे महान नेता के खिलाफ बोलना हर नागरिक के लिए शर्मनाक है.
पॉडकास्ट के दौरान सुदेश बैरी ने आज की एजुकेशन और सरकारी अफसरों पर खुलकर अपनी बात रखी. उनका मानना है कि अगर बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल करके और अफसर बनकर इंसान सिर्फ भ्रष्टाचार ही करे और दूसरों का खून चूसे, तो ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता. उनका कहना है कि पढ़ाई में 10वीं में फेल होना या स्कूल न जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते इंसान सही और सच्चाई के रास्ते पर चले. सुदेश बैरी के मुताबिक दूसरों को तकलीफ देकर या गलत तरीकों से कमाया गया पैसा पूरी तरह बेकार होता है. ऐसे पैसे की जिंदगी में कोई असली कीमत नहीं होती.