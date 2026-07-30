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‘लुक्खे हैं सब, न क्लास, न औकात...’, CJP को लेकर गुस्से से लाल हुए ‘बॉर्डर’ फिल्म के हीरो, PM मोदी को बताया ‘भगवान विष्णु का अवतार’

Border Movie Actor Angry On CJP: 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर’ फेम एक्टर सुदेश बैरी ने एक हालिया पॉडकास्ट में CJP पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने CJP के लिए ‘लुक्खे हैं सब, न क्लास, न औकात' जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल. साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया. उनका ये पॉडकास्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:41 AM IST
‘लुक्खे हैं सब, न क्लास, न औकात...’, CJP को लेकर गुस्से से लाल हुए ‘बॉर्डर’ फिल्म के हीरो, PM मोदी को बताया ‘भगवान विष्णु का अवतार’
Image Credit: Border Actor Sudesh Berry Angry On CJP

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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