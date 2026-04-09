29 साल पुरानी शाहरुख खान की वो सबसे बड़ी हिट... हीरोइन की माली हालत नहीं थी ठीक, सेट पर सबसे छिपते-छिपाते ऑटो से पहुंची

Shah Rukh Khan Biggest Hit Film: 29 साल पुरानी शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा सामने आया है. फिल्म की एक एक्ट्रेस उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही थीं. हालत ऐसी थी कि वो सेट पर ऑटो से पहुंचती थीं, लेकिन किसी को पता न चले इसलिए समय से पहले आती थीं. बड़े सितारों के बीच उनकी ये सच्चाई छुपी रही, जो अब सबको हैरान कर रही है.
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Shah Rukh Khan Biggest Hit Film Yes Boss: हम यहां 1997 में आई शाहरुख खान की हिट फिल्म ‘येस बॉस’ की बात कर रहे हैं, जिसे अजीज मिर्जा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में शाहरुख खान के साथ आदित्य पंचोली, जूही चावला और कश्मीरा शाह भी नजर आए थे. हाल ही में फिल्म में एक अमीर शादीशुदा औरत का किरदार निभाने वाली कश्मीरा शाह ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि उस वक्त उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया था.
उन्होंने ये बातें भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के यूट्यूब चैनल ‘भारती टीवी’ पर शेयर की. कश्मीरा ने बताया कि जब उन्हें फिल्म ‘येस बॉस’ में काम करने का मौका मिला, तब उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी. इस फिल्म में शाहरुख और जूही जैसे बड़े सितारे थे. कश्मीरा के लिए ये मौका बहुत बड़ा था, लेकिन असल जिंदगी में वो काफी स्ट्रगल कर रही थीं. कश्मीरा ने बताया कि फिल्म में उन्हें एक अमीर और ग्लैमरस महिला का रोल मिला था, लेकिन असल में उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी.
उन्होंने कहा, ‘मुझे फिल्म में एक रिच वुमन का किरदार निभाना था, लेकिन उस समय मेरे पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी और ना ही कोई अमीर दोस्त थे. फिर भी मैं ये रोल करना चाहती थी’. उन्होंने अपनी मेहनत और जज्बे से इस रोल को निभाया, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी. उस दौर में उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था. उन्होंने अपनी स्ट्रगल भरी जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा भी बताया. कश्मीरा ने कहा कि वो शूटिंग पर ऑटो रिक्शा से जाया करती थीं, लेकिन इस बात को छुपाती थीं.
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उन्होंने बताया, ‘मैं सुबह 7 बजे ही सेट पर पहुंच जाती थी, जबकि कॉल टाइम 9 बजे का होता था. ऐसा इसलिए करती थी ताकि कोई मुझे ऑटो से आते हुए ना देख ले’. उस समय बाकी कलाकार बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते थे. ये फर्क उन्हें अंदर ही अंदर महसूस होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. कश्मीरा ने बताया कि सेट पर शाहरुख खान, जूही चावला और आदित्य पंचोली जैसे स्टार्स अपनी लग्जरी कारों में आते थे. उन्होंने कहा, ‘सब लोग अपनी बड़ी-बड़ी कारों में आते थे और मैं ऑटो से आती थी’.
उस समय ये चीज उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने अपने काम पर ध्यान रखा और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू की. अपने उस समय के हालात को याद करते हुए कश्मीरा ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को भी इस फिल्म के बारे में नहीं बताया था. उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी मां को नहीं बताया था कि मैं ‘येस बॉस’ कर रही हूं. बाद में मैं उन्हें फिल्म दिखाने ले गई’. उस वक्त उनकी पहचान भी ज्यादा नहीं थी.
उन्होंने कहा कि बिना मेकअप के लोग उन्हें पहचान नहीं पाते थे और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे. ये सब बातें उनके संघर्ष को और साफ तौर पर दिखाती हैं. कश्मीरा ने ये भी बताया कि उन्हें इस फिल्म के लिए सिर्फ 30 हजार रुपये मिले थे. उन्होंने कहा, ‘मुझे इस फिल्म के लिए 30,000 रुपये मिले थे. उस समय मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर थ’. उन्होंने ये भी बताया कि इस रोल के लिए पहले निक्की अनेजा को चुना गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी. कश्मीरा के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं था.
बाद में कश्मीरा शाह ने कई फिल्मों में काम किया जैसे ‘प्यार तो होना ही था’, ‘हेरा फेरी’ और ‘जंगल’. इसके अलावा उन्होंने कई डांस नंबर भी किए और टीवी पर भी अपनी पहचान बनाई. वो ‘नच बलिए 3’, ‘बिग बॉस 1’ और ‘खतरों के खिलाड़ी 4’ जैसे शोज में नजर आईं. आज वो ‘लाफ्टर शेफ्स – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट’ में दिख रही हैं और अपने अनुभवों से लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. बता दें, आज कश्मीरा टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ भी करोड़ों में हैं.
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