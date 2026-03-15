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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे 56 मिनट की वो फिल्म… जिसके सीक्वल ने रिलीज होते ही उड़ाए फैंस के होश, बॉक्स ऑफिस पर कर ली करोड़ों की कमाई, अब ओटीटी पर धमाका करने को तैयार

2 घंटे 56 मिनट की वो फिल्म… जिसके सीक्वल ने रिलीज होते ही उड़ाए फैंस के होश, बॉक्स ऑफिस पर कर ली करोड़ों की कमाई, अब ओटीटी पर धमाका करने को तैयार

OTT Release: बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें सेना की बहादुरी, देश के लिए कुर्बानी और युद्ध के हालात को दिखाया जाता है. वहीं जब किसी क्लासिक फिल्म का सीक्वल बनता है तो दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं. यही वजह है कि 2026 में आई एक वॉर ड्रामा फिल्म ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में शानदार माहौल बना दिया. फिल्म की कहानी, एक्शन और इमोशनल सीन ने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया और अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:30 AM IST
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2 घंटे 56 मिनट की वो फिल्म… जिसके सीक्वल ने रिलीज होते ही उड़ाए फैंस के होश, बॉक्स ऑफिस पर कर ली करोड़ों की कमाई, अब ओटीटी पर धमाका करने को तैयार

साल 1997 में फिल्म ‘बॉर्डर’ (Border) रिलीज हुई थी, जो उस समय ब्लॉकबस्टर रही थी. वहीं इस फिल्म का सीक्वल ‘बॉर्डर 2’ भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे मशहूर निर्देशक अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे वीकेंड के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय जवानों की बहादुरी और बलिदान को दिखाया गया है. लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है उनके लिए खुशखबरी है, ‘बॉर्डर 2’ अब जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. 

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार फिर से फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि फिल्म ‘बॉर्डर 2’ अब ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार है. डायरेक्टर अनुराग सिंह ने फिल्म को बड़े स्तर पर बनाते हुए लगभग 250 से 275 करोड़ रुपये तक का खर्चा किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. 

फिल्म की कहानी
‘बॉर्डर’ 2 की कहानी साल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और देश के लिए उनके बलिदान को दिखाया गया है. फिल्म में सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को दुश्मन के बड़े हमले का सामना करना पड़ता है. मुश्किल हालात के बावजूद ये सैनिक पूरी हिम्मत और रणनीति के साथ दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं. कहानी में युद्ध के साथ-साथ सैनिकों की निजी जिंदगी, उनके परिवार की चिंता और देश के लिए उनके जज्बे को भी दिखाया गया है.

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कब और कहां होगी रिलीज?
खबरों के अनुसार, इस वॉर ड्रामा फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च से देख सकते हैं. सिनेमाघरों में दो महीने तक राज करने के बाद अब इस फिल्म के ओटीटी पर आने से फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. वहीं छोटे पर रिलीज होने के चलते दर्शक अब इसे आराम से घर बैठकर देख सकते हैं. 

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