याद है ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि? जो सालों तक इस गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं; शादी के बाद बयां किया दर्द

1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में छोटी अंजलि का रोल निभाने वाली सना सईद ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच बताया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सना ने बताया कि वे सालों तक ‘बुलीमिया’ नाम की ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं. इस बीमारी में इंसान जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है और फिर वजन बढ़ने के डर से उल्टी करके या भूखा रहकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है. सना ने कहा कि वे इस बीमारी के दौरान काफी शर्मिंदगी महसूस करती थीं और उन्हें लगता था कि वे इस तकलीफ में पूरी तरह अकेली हैं.
सना ने बताया कि जब वे कॉलेज में थीं, तब चारों तरफ सिर्फ पतले होने की होड़ लगी हुई थी. वे ‘साइज जीरो’ और गूगल पर मिलने वाली कई तरह की डाइट फॉलो करती थीं. हर कोई खुद को पतला करने के लिए ट्रेडमिल पर भाग रहा था. समाज में सिर्फ वजन घटाने और पतले दिखने की ही तारीफ होती थी. कोई ये नहीं देखता था कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं या खाना न खाने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ रहा है. एक्टिंग की दुनिया में कैमरे के सामने होना और हर वक्त अपने लुक पर लोगों के कमेंट्स सुनना इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा देता था.
सना को करीब 6 साल तक तो ये समझ ही नहीं आया कि उनके साथ असल में क्या हो रहा है. वे इसे बस अपनी एक बेहद खराब आदत मानती रहीं और खुद ही इससे उबरने की कोशिश करती रहीं. जब वे ठीक होने के लिए नए तरीके तलाश रही थीं, तब उन्हें रिकवरी पर एक किताब मिली. इस किताब को पढ़कर पहली बार उन्हें समझ आया कि वे इस ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं. सही दिशा मिलने के बाद सना को इस डिसऑर्डर से पूरी तरह ठीक होने में पूरे 4 साल का लंबा समय लग गया, जिसके पीछे एक्ट्रेस ने एक बहुत ही खास वजह बताई.
सना ने बताया था कि वे शादी के बाद अपने पति के साथ डेट्स पर जाकर बेफिक्र होकर खाना एंजॉय करना चाहती थीं. उन्हें डर था कि अगर वे खुद ठीक नहीं हुईं, तो भविष्य में ये बीमारी उनके बच्चों में भी जा सकती है. इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए उनका पूरी तरह ठीक होना बेहद जरूरी है. सना का मानना है कि उनकी कहानी से अगर एक इंसान को भी हिम्मत मिलती है, तो उनका अपनी बात दुनिया से कहना सही साबित होगा. सना ने 2016 में एक्टिंग और फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए पहली बार लॉस एंजिल्स गई थीं.
हालांकि, अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. वे जानती थीं कि भारत छोड़ने का असर उनके काम पर पड़ेगा, लेकिन वे लाइफ में एक नया मोड़ चाहती थीं. इसके बाद साल 2021 में उन्होंने मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और लॉस एंजिल्स में बस गईं. वहां जाने के बाद सना ने अपने सबसे अच्छे दोस्त साबा वैगनर से शादी कर ली. आज वे अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं. दोनों मिलकर 'बियोंड मैजिक स्टूडियोज' नाम का अपना एक प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं. अच्छी जिंदगी के लिए जोखिम उठाना चाहिए.
‘बुलीमिया’ एक ऐसी मेंटल और फिजिकल ईटिंग डिसऑर्डर है, जो इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है. इसमें इंसान अचानक बहुत सारा खाना खा लेता है और फिर तुरंत टॉयलेट की तरफ भागता है. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, खाना पूरी तरह छोड़ देना, गालों में सूजन आना और बार-बार उल्टी करने से दांत खराब होना इसके मेन सिम्टम्स हैं. इसके अलावा डिहाइड्रेशन, लगातार थकान और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. अगर समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो ये बीमारी इंसान के दिल, गुर्दे और पाचन तंत्र को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है.