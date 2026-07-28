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याद है ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि? जो सालों तक इस गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं; शादी के बाद बयां किया दर्द

Shah Rukh Khan Co-Star Sana Saeed: 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि याद है आपको, जिन्होंने शाहरुख खान की बेटी का किरदार प्ले किया था. उस एक्ट्रेस ने सालों तक सीक्रेटली एक गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जंग लड़ी है. अब शादी के बाद लॉस एंजिल्स में बसी एक्ट्रेस ने अपनी कहानी और इस बीमारी से बाहर निकलने के अपने पूरे सफर को दर्द बयां किया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:51 AM IST
याद है ‘कुछ कुछ होता है’ की छोटी अंजलि? जो सालों तक इस गंभीर ईटिंग डिसऑर्डर से जूझती रहीं; शादी के बाद बयां किया दर्द
Image Credit: Shah Rukh Khan Co-Star Sana Saeed

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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