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‘संघर्ष’ का वो खौफनाक सीन: न कोई रिहर्सल, न स्क्रिप्ट; सेट पर अचानक जीभ हिलाकर चीख पड़े थे आशुतोष राणा, थम गई थी पूरे क्रू की सांसें

Ashutosh Rana Sangharsh Movie: हिंदी सिनेमा के सबसे डरावने और खूंखार विलेन लज्जा शंकर पांडे की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी. न ही इसके लिए कोई रिहर्सल हुई थी. आशुतोष राणा ने कैमरे के सामने अचानक ऐसा क्या किया कि पूरा सेट सन्न रह गया? जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 03, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 06:54 AM IST
‘संघर्ष’ का वो खौफनाक सीन: न कोई रिहर्सल, न स्क्रिप्ट; सेट पर अचानक जीभ हिलाकर चीख पड़े थे आशुतोष राणा, थम गई थी पूरे क्रू की सांसें
Image Credit: स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था ‘लज्जा शंकर पांडे’ का ये खौफनाक सीन (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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