/‘संघर्ष’ का वो खौफनाक सीन: न कोई रिहर्सल, न स्क्रिप्ट; सेट पर अचानक जीभ हिलाकर चीख पड़े थे आशुतोष राणा, थम गई थी पूरे क्रू की सांसें

आज फिल्मों में ऑडियंस को डराने के लिए भारी-भरकम CGI (कंप्यूटर ग्राफिक्स) और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल रिया जाता है, लेकिन पुराने दौर में इस तरह की कोई टेक्निक नहीं हुआ करती थी. 90 के दशक में बिना किसी VFX के और साउंड ट्रैक के सिर्फ एक इंसान के एक्सप्रेशन और आवाज ने पूरे देश को हिला डाला था. लोग उस शख्स से डरने लगे थे. उसको असली मानने लगे थे. आज भी लोगों के जहन में उस शख्स का वो ही किरदार बसा हुआ है. ये किस्सा है साल 1999, तारीख 3 सितंबर का. जब सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई थी.
थिएटर्स के अंधेरे कमरों में बैठी ऑडियंस की रीढ़ की हड्डी में तब सिहरन दौड़ गई, जब स्क्रीन पर लाल साड़ी पहने, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए एक शख्स ने कैमरे की तरफ देखकर अजीब तरह से जीभ हिलाते हुए एक खौफनाक चीख मारी. वो शख्स कोई और नहीं, ‘संघर्ष’ फिल्म में खूंखार विलेन ‘लज्जा शंकर पांडे’ का किरदार निभाने वाले आशुतोष राणा थे. आज इतने सालों बाद भी जब उस सीन का जिक्र होता है, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सीन न तो स्क्रिप्ट का हिस्सा था और न ही उसके लिए कोई रिहर्सल की गई थी.
सेट पर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आशुतोष राणा बिना किसी तैयारी के इस कदर चीख पड़े कि खुद डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स भी अपनी जगह पर जम गए थे? 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में खुद आशुतोष राणा ने इस सीन से जुड़ा वो किस्सा सुनाया था. दरअसल, इस फिल्म की कहानी महेश भट्ट ने लिखी थी और डायरेक्शन की कमान तनुजा चंद्रा के हाथों में थी. दोनों ही ये अच्छी तरह जानते थे कि इस फिल्म का भार पूरी तरह विलेन के कंधों पर टिका है. कहानी एक ऐसे सिरफिरे तांत्रिक की थी जो अमर होने के लिए बच्चों की बलि देता है.
महेश भट्ट चाहते थे कि ‘लज्जा शंकर पांडे’ के पास कोई ऐसा सिग्नेचर एलिमेंट हो, जिससे लोग उसे जिंदगी भर न भूलें. इस फिल्म की कहानी सुनाते हुए महेश भट्ट ने उनसे कहा था कि कुछ ऐसा करो, जो थियेटरों में बैठे दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे. तभी आशुतोष राणा के दिमाग में एक आइडिया आया. उन्होंने महेश भट्ट और तनुजा चंद्रा से कहा कि लज्जा शंकर शब्दों का मोहताज नहीं होना चाहिए. वो एक ऐसा साइको इंसान होना चाहिए, जो आम इंसानों की सोच से भी परे हो. उन्होंने बताया था कि वो जीभ हिलाते हुए चीखना उनकी अपनी कल्पना थी.
उस खौफनाक आवाज को तलाशने के लिए आशुतोष राणा अपने पुराने दिनों में चले गए. उनका बचपन मध्य प्रदेश के गाडरवारा गांव में गुजरा था. इसी दौरान उन्होंने लोक जीवन, पुरानी परंपराओं और पूजा-पाठ को बड़े पास से महसूस किया था. साथ ही वे बचपन में गांव की रामलीला में रावण का रोल किया करते थे. आगे चलकर उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) से एक्टिंग के गुण सीखे. उन्होंने अपने गांव के अनुष्ठानों में देखा था कि जब भगत या तांत्रिक किसी बुरी बला को भगाते थे, तो मुंह और जीभ के सहारे एक थरथराती हुई तेज आवाज निकालते थे.
गांव की औरतें भी खास मौकों पर ‘उलुलु’ जैसी आवाजें निकालती थीं. आशुतोष राणा ने उस किरदार की साइकोलॉजी को समझा. उनके मुताबिक, लज्जा शंकर पांडे कोई साधारण अपराधी नहीं था. वो खुद को ईश्वर का दूत और अपने काम को परम सत्य मानता था. उसकी नजर में उसके काम में रुकावट डालने वाला हर इंसान एक ‘बुरी आत्मा’ था. इसलिए जब भी वे किसी संकट में घिरेगा या किसी पर हमला करेगा, तो वो आम इंसानों की तरह गाली-गलौज नहीं करेगा, बल्कि उसी तरह की तांत्रिक और डरावनी आवाज निकालेगा, जिससे सामने वाला अंदर तक कांप जाए.
ये पूरा आइडिया आशुतोष राणा के दिमाग में तैयार था, लेकिन उन्होंने इसकी रिहर्सल सेट पर किसी के सामने नहीं की थी. उन्होंने तय किया था कि वे इसे सीधे टेक के दौरान ही कैमरे पर उतारेंगे. शूटिंग का दिन आया. क्लाइमैक्स के आसपास का वो सीन फिल्माया जाना था जहां ‘लज्जा शंकर पांडे’ लाल साड़ी पहने, माथे पर सिंदूर लगाए पुलिस और सीबीआई के शिकंजे के बीच घिर जाता है. कैमरा रोल हुआ, डायरेक्टर ने एक्शन बोला और फिर जो हुआ, उसकी उम्मीद सेट पर मौजूद किसी भी क्रू मेंबर ने नहीं की थी. उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए अचानक अपनी जीभ हिलानी शुरू कर दी.
गले से वे रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकाली. वो आवाज इतनी भयानक और डरावनी थी कि सेट पर मौजूद हर शख्स पल भर के लिए पत्थर की मूरत बन गया. कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय तक सन्न रह गए. जैसे ही कट बोला गया, सेट पर पूरी तरह पिन-ड्रॉप साइलेंस छा गया. कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए. फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी. तनुजा चंद्रा और पूरी टीम दंग रह गई थी कि बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के केवल आवाज के दम पर इतना भयानक माहौल कैसे बनाया जा सकता है, जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है.
आज भी फिल्म क्रिटिर्स का मानना है कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में ‘प्योर एक्टिंग’ से पैदा किए गए डर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है. एक मर्द का लाल साड़ी पहनकर सिर्फ अपनी आंखों और एक आवाज से पूरे सिनेमाहॉल को खामोश कर देना, कोई मामूली बात नहीं थी. इस फिल्म और किरदार से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है, जो कम ही लोग जानते हैं. ये बात खुद आशुतोष राणा ने एक इंटरव्यू में बताई थी. फिल्म ‘दुश्मन’ में गोकुल पंडित का किरदार निभाकर राणा पहले ही अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके थे. जब बात ‘संघर्ष’ की आई तो उन्हें लगा कि ये किरदार भी उन्हीं के लिए है.
लेकिन इसी बीच किसी ने उनके कान में ये बात डाल दी कि महेश भट्ट ये रोल किसी बड़े स्टार को देने की सोच रहे हैं. आशुतोष राणा उस समय हैदराबाद में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. खबर सुनते ही वे बेचैन हो गए. वे तुरंत बिना देर किए फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंचे और सीधे महेश भट्ट के ऑफिस पहुंच गए और महेश भट्ट से पूछा कि आखिर उन्हें इस रोल के लिए ऑडिशन का मौका दिए बिना किसी और को कैसे दिया जा सकता है? महेश भट्ट उनकी बात सुनकर जोर-जोर से हंसने लगे. भट्ट साहब ने उन्हें गले लगाया और कहा कि वे मजाक कर रहे थे और किसी ने उन्हें गलत खबर दी थी.
महेश भट्ट ने कहा कि लज्जा शंकर पांडे का किरदार लिखा ही आशुतोष राणा को ध्यान में रखकर गया है और इस रोल को उनके अलावा कोई दूसरा छू भी नहीं सकता. महेश भट्ट का ये भरोसा बाद में सच साबित हुआ और आशुतोष राणा ने उस रोल के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किया. जब 1999 में ‘संघर्ष’ रिलीज हुई थी, तब इसे बॉक्स ऑफिस पर कुछ सफलता नहीं मिली. उस दौर में लोग एक्शन-रोमांस और फैमिली ड्रामा देखने के आदी थे. एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जिसमें बच्चों की बलि जैसे काले सच को दिखाया गया हो, उसे पचा पाना आम दर्शकों के लिए थोड़ा भारी था.
खुद आशुतोष राणा ने माना था कि फिल्म अपने समय से काफी आगे की थी, लेकिन वक्त के साथ सिनेमा की समझ बदली. सैटेलाइट टीवी और फिर ओटीटी और यूट्यूब के आने के बाद ‘संघर्ष’ ने एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया. आज हालत ये है कि जब भी हिंदी फिल्मों के सबसे खूंखार विलेन पर मीम्स बनते हैं या चर्चा होती है, तो लज्जा शंकर पांडे का नाम पहली कतार में नजर आता है. बता दें, आज इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 27 साल बीत चुके हैं. भले ही फिल्म को सक्सेस न मिल पाई हो, लेकिन ‘लज्जा शंकर पांडे’ का खौफनाक किरदार आज भी लोगों के जहन में बना हुआ है.