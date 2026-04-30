27 साल बाद आ रहा इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल… 15 करोड़ के खर्च में कमाए थे 51 करोड़, जबरदस्त हिट हुए थे 12 गाने

सुभाष घई ने 27 साल पहले यानी 1999 में रोमांटिक-म्यूजिकल फिल्म ‘ताल’ बनाई थी, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन मुख्य किरदार के रुप में नजर आई थीं. वहीं एक्ट्रेस के साथ अनिल कपूर और अक्षय खन्ना भी नजर आए थे. इस फिल्म के गाने और कहानी इतने हिट हुए कि फिल्म ने 51 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की थी. वहीं 27 साल पुरानी इस फिल्म के सीक्वल पर निर्माता सुभाष घई ने हामी भरते हुए बताया कि इस बार फिल्म में नए चेहरों के साथ एक नई म्यूजिकल लव स्टोरी होगी.

कहानी में होंगे फ्रेश फेस

फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर की जोड़ी ने पॉपुलर म्युजिक के साथ लोकल म्यूजिक का परफेक्ट कॉम्बो दिखाया था, जो दिल टूटने के बाद स्टारडम की कहानी थी. तो क्या सीक्वल इसी कहानी को आगे बढ़ाएगा? निर्माता ने इस बारे में बात करते हुए कहा, ‘आज हम 'ताल' के उन्हीं कलाकारों को नहीं ले सकते क्योंकि वो काफी उम्रदराज हो चुके हैं. इसलिए, ओरिजनल कहानी को आगे बढ़ाना मुश्किल है. लेकिन ये एक म्यूजिक लव स्टोरी होगी. मैं मेन लीड में नए चेहरों को देखना चाहता हूं.’

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कैमियो में भी नहीं दिखेगी पुरानी स्टारकास्ट

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को कम से कम कैमियो के रुप उम्मीद रखने वालों को निराशा हाथ लगेगी. क्योंकि फिल्म निर्माता ने कहा, ‘मुक्ता आर्ट्स ने कभी भी अपनी फिल्मों में सितारों को कैमियो के रूप में लेने का हथकंडा नहीं अपनाया है. इसलिए अक्षय, ऐश्वर्या और अनिल 'ताल 2' में नहीं होंगे. अगर हमें स्टार पावर की जरूरत होती है, तो हम किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किरदार के लिए उसका सही होना जरूरी है.’

सुभाष घई नहीं करेंगे फिल्म का निर्देशन

सुभाष घई पिछले कुछ सालों से इस लव स्टोरी को लिख रहे हैं. हालांकि उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट का मुख्य हिस्सा पूरा कर लिया है. लेकिन वो इसका निर्देशन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं चाहता हूं कि कोई जाना-माना निर्देशक इसका निर्देशन करे. हम अक्टूबर तक 'ताल 2' की अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं.’