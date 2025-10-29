जब रवीना टंडन की वजह से उड़ गई थी पूर्व PM नवाज शरीफ की नींद! पाकिस्तान में मच गई थी हलचल

नब्बे के दशक में रवीना से लेकर जुही चावला का जलवा था. देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी रवीना के फैंस की कमी नहीं थी. पाकिस्तान के पूर्व सीएम नवाज शरीफ को भारतीय एक्ट्रेस रवीना टंडन काफी पसंद थी. वह रवीना के फैन थे. क्या आप जानते हैं कारगिल युद्ध के बाद नवाज शरीफ के लिए सेना ने रवीना के नाम की मिसाइल भेजी थी.

रवीना थी फेवरेट एक्ट्रेस

एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने कहा था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस रवीना टंडन हैं. इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ जिसमें भारतीय सेना ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई हैरान हो गया.

रवीना के नाम की मिसाइल

खबरों के अनुसार कारगिल युद्ध के दौरान 'फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ' लिखा हुआ पैगाम वाली फोटो काफी वायरल हुई थी. यद्ध के दौरान रवीना के नाम पाकिस्तान में बम गिरा कर बदला दिया था. उस समय अखबार में छपी फोटो ने हर किसी को हैरान कर दिया था.

रवीना ने कही थी ये बात

बम वाली तस्वीरे जब मैग्नजीन और अखबार में पब्लिश हुई थी तो लोगों ने जमकर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया था. वहीं कई सालों बाद एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने इन फोटो के बारे में जिक्र किया. उन्होंने बोला काफी समय बाद इन फोटो से रूबरू हुई थीं. एक्ट्रेस ने बोला अगर देश की रक्षा के लिए उन्हें बॉर्डर पर मुस्तैद रहना होगा तो वह इसके लिए तैयार हैं.

