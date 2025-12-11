25 साल पुरानी रजनीकांत की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने की थी जामफाड़ कमाई, बाद में बनीं कल्ट क्लासिक, नहीं है OTT पर, पर अब देख सकते हैं यहां

Advertisement
Rajnikath के 75वें बर्थडे पर बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे तगड़ी फिल्म रिलीज हो रही है. खास बात है कि इस फिल्म को आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं देख सकते हैं. इस फिल्म ने उस वक्त कमाई के मामले में तहलका मचा दिया था. 

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:51 PM IST
Rajnikath 50 Years in Film Industry: 74 साल के थलाइवा यानी रजनीकांत का 12 दिसंबर को जन्म दिन है. इनकी फिल्मों में एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी और इमोशंस का ऐसा तड़का होता है कि फैंस को फुल एंटरटेनमेंट मिलता है. इनके अभिनय का अंदाज और स्टाइल ही उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है. ऐसे में जब बात उनकी आइकॉनिक फिल्मों की आती है,तो 'पदयप्पा' का नाम सबसे ऊपर आता है.

दोबारा रि-रिलीज हो रही ब्लॉकबस्टर मूवी
साल 1999 में रिलीज हुई 'पदयप्पा' केएस रविकुमार के निर्देशन में बनी थी और यह उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया और रजनीकांत की पॉपुलैरिटी को नई ऊंचाइयों तक ले गई. इन सबके बावजूद फिल्म को टीवी पर बहुत कम बार ही दिखाया गया और अब तक यह किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं है.

50वें साल पर फैंस को तोहफा

इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ रजनीकांत ने इसे प्रोड्यूस किया और इसकी कहानी भी लिखी थी. हाल ही में उन्होंने खुद ही बताया-'मैंने कई अनुरोधों के बावजूद किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म को इसके राइट्स नहीं दिए. मैं चाहता था कि लोग इसे सिर्फ बड़े पर्दे पर देखें. यह मेरे करियर के 50वें साल पर फैंस के लिए एक तरह का जश्न और तोहफा होना चाहिए.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 साल बाद हो रही दोबारा रिलीज

अब 25 साल बाद, यह फिल्म एक बार फिर से थिएटर्स में रि-रिलीज हो रही है. इस बार इसे रजनीकांत के 75वें जन्मदिन के मौके पर यानी 12 दिसंबर को री-रिलीज किया जाएगा. फैंस के लिए यह मौका किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि वे एक बार फिर बड़े पर्दे पर सुपरस्टार की परफॉर्मेंस को देख पाएंगे. इस फिल्म में रजनीकांत के अलावा शिवाजी गणेशन, राम्या कृष्णन, सौंदर्या, और अब्बास जैसे अहम सितारे हैं. 

दमदार एक्टिंग और स्टाइल

'पदयप्पा' में रजनीकांत के स्टाइल, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ हुई थी. इसके साथ ही राम्या कृष्णन का किरदार 'नीलंबरी' भी दर्शकों के लिए बेहद खास बन गया. उनका किरदार कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास 'पोन्नियिन सेल्वन' से इंस्पायर था. 

 

इनपुट- एजेंसी

 

