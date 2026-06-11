/2 ब्लॉकबस्टर सीक्वल देने वाली वो फिल्म... जिसके तीसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार डबल नहीं; ट्रिपल रोल में नजर आएगी हीरोइन!

Tanu Weds Manu 3 Big Update: कंगना रनौत और आर. माधवन के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है. इन दोनों की सुपरहिट फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ का तीसरा पार्ट अब ऑफिशियली बनने जा रहा है. इस नई फिल्म का नाम ‘तनु वेड्स मनु: द नेक्स्ट चैप्टर’ रखा गया है. इस मचअवेटेड फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी समय से बज बना हुआ था, लेकिन अब इरोज इनोवेशन ने ‘इरोज यूनिवर्स’ के बैनर तले इस फिल्म को फिर से शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है.
हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी शूटिंग की पक्की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि ‘तनु वेड्स मनु 3’ की शूटिंग का काम अगले साल 2027 में शुरू हो जाएगा. इस बार फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी मिताक्षरा कुमार को सौंपी गई है, जो इससे पहले ‘द एम्पायर’ और ‘हीरामंडी’ जैसी बड़ी सीरीज में अपनी बेहतरीन कला दिखा चुकी हैं. इस बड़े प्रोजेक्ट को रुद्रक्ष ज्योति सोमा लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे फैंस की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.
इस तीसरे पार्ट की कहानी को लेकर बताया जा रहा है कि कंगना एक बार फिर लोगों को चौंकाने वाली हैं. फिल्म के दूसरे पार्ट यानी ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ में कंगना ने तनु और हरियाणवी एथलीट कुसुम सांगवान यानी ‘दत्तो’ का डबल रोल निभाया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. अब सोशल मीडिया और बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज है कि इस नए पार्ट में मेकर्स कहानी को एक कदम और आगे ले जाएंगे और कंगना इसमें ट्रिपल रोल यानी तीन अलग-अलग किरदारों में नजर आ सकती हैं.
फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है. इस फ्रेंचाइजी के पुराने किरदारों ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. यही वजह है कि फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि दीपक डोबरियाल, जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे बेहतरीन कलाकार एक बार फिर इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक पूरी स्टार कास्ट की ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन पुराने चेहरों के बिना ये फिल्म अधूरी सी लगेगी.
साल 2011 में डायरेक्टर आनंद एल. राय एक मजेदार फिल्म लेकर आए, जिसका नाम था ‘तनु वेड्स मनु’. इस फिल्म में कंगना रनौत का बिंदास अंदाज और आर. माधवन का सीधा-साधा किरदार लोगों को बहुत पसंद आया. दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कामयाबी ने कंगना और माधवन दोनों के करियर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था. लोग आज भी इस लाजवाब लव स्टोरी को बेहद चाव से देखते हैं.
साल 2015 में आई फिल्म ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. पहले पार्ट की तरह इस सीक्वल को भी लोगों ने भरपूर प्यार दिया. फिल्म में कंगना रनौत का ‘दत्तो’ वाला देसी अंदाज और दीपक डोबरियाल की जबरदस्त कॉमेडी आज भी लोगों के जेहन में ताजा है. दोनों की जुगलबंदी ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था. अब लंबे इंतजार के बाद, मेकर्स इसके तीसरे पार्ट यानी ‘तनु वेड्स मनु 3’ को लाने की तैयारी कर रहे हैं. अब देखते हैं ये कब तक रिलीज होती है.