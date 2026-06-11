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2 ब्लॉकबस्टर सीक्वल देने वाली वो फिल्म... जिसके तीसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार डबल नहीं; ट्रिपल रोल में नजर आएगी हीरोइन!

Tanu Weds Manu 3: कंगना रनौत और आर. माधवन की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. ‘तनु वेड्स मनु 3’ को लेकर एक बहुत बड़ा और धमाकेदार अपडेट सामने आया है, जिसे जानने के बाद इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 11, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:42 AM IST
2 ब्लॉकबस्टर सीक्वल देने वाली वो फिल्म... जिसके तीसरे पार्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस बार डबल नहीं; ट्रिपल रोल में नजर आएगी हीरोइन!
Image Credit: Tanu Weds Manu 3 Big Update

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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