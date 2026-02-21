Advertisement
trendingNow13117267
Hindi Newsबॉलीवुड‘ओ रोमियो’ के आगे फीकी पड़ी 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म, पहले ही दिन हो गया ऐसा हाल, मेकर्स की उम्मीदों पर फिर गया पानी!

‘ओ रोमियो’ के आगे फीकी पड़ी 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म, पहले ही दिन हो गया ऐसा हाल, मेकर्स की उम्मीदों पर फिर गया पानी!

शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ के बाद इस हफ्ते दो नई फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है. इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर रिलीज के बाद से लोगों को काफी उम्मीद थी कि उनकी कहानी कुछ नई होगी. मगर ओपनिंग डे पर ही तापसी पन्नू की अस्सी फुस्स हो गई, जिसके बाद दूसरी फिल्म को लेकर मेकर्स की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ओ रोमियो’ के आगे फीकी पड़ी 2 घंटे 18 मिनट की ये फिल्म, पहले ही दिन हो गया ऐसा हाल, मेकर्स की उम्मीदों पर फिर गया पानी!

गैंगस्टर एक्शन फिल्म ‘ओ रोमियो’ 13, फरवरी को रिलीज हुई थी, जिसमें शाहिद कपूर मुंबई के एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन किया था. वहीं ओ रोमियो के बाद इस हफ्ते दो नई फिल्में रिलीज हुई, जिसमें एक कमाल की कास्ट और एक फ्रेश पेयर देखने को मिला. लेकिन दोनों मूवीज ही दर्शकों को इंप्रेस करने में फेल हो गईं. तापसी पन्नू की कोर्ट ड्रामा फिल्म ‘अस्सी’ 20 फरवरी को रिलीज हुई, जो कि पहले ही दिन गिर गई. वहीं मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक फिल्म ‘दो दीवाने इस सहर में’ ने भी इसी दिन एंट्री मारी. इस फिल्म से पहले ही सिनेमाघरों में 3-4 शो चल रहे हैं, सभी की कहानी में ज्यादा अंतर भी नहीं देखा जा रहा है. 

बॉक्स ऑफिस का हाल
मल्टीपल फिल्म्स थिएटर में रिलीज होने से दर्शक काफी कन्फ्यूज हैं कि उन्हें किस कंटेंट को देखना है या किसे मिस कर देना सही रहेगा. वहीं कई फिल्मों के बीच ‘दो दीवाने इस सहर में’ फुस्स हो गई है. जहां तापसी पन्नू की फिल्म ने पहले दिन लगभग 1 करोड़ रुपए की कमाई की, तो वहीं दूसरी ओर मृणाल-सिद्धांत ने ओपनिंग डे पर डेढ़ करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया. 

आखिर क्यों फेल हुई फिल्म?
भंसाली प्रोडक्शन और जी स्टूडियो की पेशकश ‘दो दीवाने इस सहर में’ दो ऐसे लोगों की कहानी को दिखाया गया है, आजकल के सोशल प्रेशर के बीच एक सच्चे प्यार और उसे निभाने को लेकर सामना कर रहे हैं. वहीं फिल्म रिलीज से पहले इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. मगर शाहिद की ‘ओ रोमियो’, ‘बॉर्डर 2’, ‘अस्सी’ और ‘मर्दानी 3’ जैसे फिल्मों से क्लैश के चलते इसकी कहानी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. आपको बता दें कि मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की साथ में ये पहली फिल्म है, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री सराहना की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Film Do Deewane Is Shaher Mein Box OfficeMinute Mrunal ThakurSiddhant ChaturvediO Romeo

Trending news

1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?