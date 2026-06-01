‘धुरंधर’ का टूटा रिकॉर्ड! 2 घंटे 41 मिनट में धनुष ने उड़ाया गर्दा, 4 दिन में OTT पर नंबर वन बनीं ये तमिल फिल्म

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ को धनुष की तमिल फिल्म ने महज चार दिन में पीछे छोड़ दिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नंबर वन पर ट्रेंड करने लगी. आइए बताते हैं इस फिल्म के बारे में
Trending Photos
रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ने साल 2025 में पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बना लिया था. वहीं इस फिल्म ने न सिर्फ इंडियन ऑडियंस के दिल पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि विदेशों में भी लोगों ने इसे बेहद पसंद किया. रणवीर सिंह की इस स्पाई फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचा दिया था और कुछ ही दिनों में ओटीटी पर नंबर वन पर ट्रेंड करने लगी थी.
लेकिन हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म ने रणवीर सिंह की इस फिल्म को महज 4 दिनों में पीछे छोड़ दिया और नेटफ्लिक्स पर नंबर वन की गद्दी अपने नाम कर ली. हम जिस तमिल फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म ‘कारा’ (Kara) है.
एक्शन-थ्रिलर ‘कारा’ (Kara) है.
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के बाद, ओटीटी पर धनुष की फिल्म ‘कारा’ की जमकर तारीफ हो रही है. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो हिंदी बेल्ट के फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है.
ओटीटी पर कर रही राज
धनुष की फिल्म ‘कारा’ रिलीज होते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर पहुंच गई, जिसने सिर्फ चार दिनों में ‘धुरंधर’ को पीछे छोड़ दिया. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म को दर्शक द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. 2 घंटे 41 मिनट की ये फिल्म 28 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, जो महज 4 दिनों में नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग चार्ट में पहले नंबर पर है.वहीं दूसरी ओर, 'धुरंधर' नौवें नंबर पर पहुंच गई है. तो 'धुरंधर रॉ एंड अनदेखा' तीसरे नंबर पर है.
क्या है फिल्म की कहानी?
धनुष की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कारा' की कहानी चोरी पर आधारित है, जिसमें कमाल के स्क्रीनप्ले, डायलॉग, रोमांस और सस्पेंस का अच्छा मिक्सचर देखने को मिला है. इस फिल्म को निर्देशक विग्नेश राजा ने बनाया है, जिसकी स्क्रिप्ट अल्फ्रेड प्रकाश ने विग्नेश राजा के साथ मिलकर लिखी है.
फिल्म की दमदार कास्ट
बात करें फिल्म की दमदार कास्ट की तो, फिल्म में धनुष के अलावा ममिता बैजू, केएस रविकुमार और सूरज वेंजारामूडु जैसे मंझे हुए कलाकार भी खास भूमिका में नजर आ रहे हैं. वहीं इस फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल और थिंक स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है. धनुष की फिल्म ‘कारा’ को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.