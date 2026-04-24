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Hindi Newsबॉलीवुड2 घंटे 7 मिनट की फिल्म ने रिलीज से पहले ही मचाई धूम, ओपनिंग वीकेंड में ही मारी बाजी, एडवांस बुकिंग में बिके 1.10 लाख टिकट

2 घंटे 7 मिनट की फिल्म ने रिलीज से पहले ही मचाई धूम, ओपनिंग वीकेंड में ही मारी बाजी, एडवांस बुकिंग में बिके 1.10 लाख टिकट

Michael Advance Booking : माइकल जैक्सन की बायोपिक ‘Michael’ में उनके भतीजे जाफर ने फिर से हॉलीवुड के पॉप किंग को जिंदा कर दिया है, जिसे लेकर दुनियाभर की ऑडियंस में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:44 PM IST
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2 घंटे 7 मिनट की फिल्म ने रिलीज से पहले ही मचाई धूम, ओपनिंग वीकेंड में ही मारी बाजी, एडवांस बुकिंग में बिके 1.10 लाख टिकट

हॉलीवुड के पॉप किंग माइकल जैक्सन की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक ‘Michael’ रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में आ गई है. करीब 2 घंटे 7 मिनट लंबी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में आने से पहले ही ऐसा माहौल बना दिया है, जिसे किसी बड़े ब्लॉकबस्टर से कम नहीं माना जा रहा. सैकनिल्क के अनुसार, वीकेंड के लिए पूरे भारत की नेशनल सिनेमा चेन्स में अब तक 1.10 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिसके चलते एडवांस कलेक्शन कुल 3 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गया है. इससे साबित होता है कि माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है. खास बात यह है कि ये क्रेज सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. 

बात करें ओपनिंग डे यानी शुक्रवार के लिए, तो अकेले एक दिन में लगभग 39,000 टिकट बुक हो चुके हैं. ये आंकड़ा हॉलीवुड फिल्मों की भारत में अब तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग में चौथी पॉजिशन हासिल कर चुकी है. इससे पहले ‘एवेंजर्स: एंडगेम', ‘ओपनहाइमर' और ‘बार्बी' ने ये पोजीशन हासिल की थी. 

बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे
वहीं ‘बोहेमियन रैप्सोडी' और ‘एल्विस' जैसी बड़ी फिल्में भी ‘माइकल' के आगे नहीं टिक पाईं. फिल्म ने भारत में म्यूजिकल बायोपिक की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस बायोपिक में माइकल जैक्सन की पूरी जर्नी को दिखाने की कोशिश की गई है. एक छोटे बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार बनने तक का सफर. फिल्म में उनके करियर, म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके योगदान और निजी जिंदगी के कई पहलुओं को पेश किया जाएगा. यही वजह है कि फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

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माइकल के भतीजे दिखाएंगे कमाल 
इस फिल्म में मुख्य भूमिका में उनके माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन नजर आ रहे हैं. जाफर की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है और उन्हें अच्छे रिव्यू भी मिले हैं. वहीं फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुक्वा ने किया है, जबकि प्रोड्यूसर ग्राहम किंग हैं, जिन्होंने ‘बोहेमियन रैप्सोडी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को बनाया था. सिंगर के फैंस के लिए ‘Michael’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक लीजेंड की कहानी है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग एक्साइटेड हैं. एडवांस बुकिंग के आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना सकती है. 

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