2 घंटे 11 मिनट की थ्रिलर फिल्म अब घर बैठे देखें, बॉक्स ऑफिस पर रही फ्लॉप, अब OTT पर आने को तैयार

Vadh 2 OTT Release: संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की थ्रिलर फिल्म 'वध 2' अब ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार है. फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब इसे आप घर बैठे मजे से देख पाएंगे. यह फिल्म साल 2022 में आई फिल्म 'वध' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. ऐसे में चलिए जानते हैं कि 'वध 2' ओटीटी पर कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और इसकी कहानी क्या है.

फिल्म की कहानी

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' की कहानी साल 1994 से शुरू होती है, जब मंजू देवी को डबल मर्डर के आरोप में 28 साल की सजा सुनाई जाती है और फिर कहानी 28 साल आगे बढ़ जाती है. फिल्म में दिखाया जाता है कि मंजू देवी जेल में बंद है और वहां पर गार्ड शंभू नाथ मिश्रा (संजय मिश्रा) है, जो मंजू से बहुत प्यार करता है. जब भी मंजू या जेल की किसी भी महिला को किसी चीज की जरूरत होती है, तो वह शंभू नाथ को फोन करती है और वह उनके लिए हर चीज पहुंचा देता है. इसके आगे की कहानी में आपको भर-भरकर ट्विस्ट देखने को मिलते हैं.

ओटीटी पर कब और कहां देखें?

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 3 अप्रैल को स्ट्रीम की जाएगी. इसे आप आराम से घर बैठे ओटीटी पर देख पाएंगे.

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थिएटर में नहीं वसूल कर पाई थी फिल्म बजट

बता दें कि फिल्म 'वध 2' को जसपाल सिंह संधू ने डायरेक्ट किया है और इसके राइटर भी वही हैं. फिल्म के बजट और कमाई की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 10 करोड़ में बनाया गया था और इसने करीब 3.83 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपनी लागत का आधा भी वसूल नहीं कर पाई थी. जिस वक्त 'वध 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, उस वक्त 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' जैसी फिल्में मौजूद थीं. एक फिल्म 23 जनवरी और दूसरी 30 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी. अब देखना यह होगा कि फिल्म को ओटीटी पर दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा.