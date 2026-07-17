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2 घंटा 15 मिनट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, अनचाही प्रेग्नेंसी ने बदल दी अनन्या पांडे-लक्ष्य की जिंदगी; अब OTT पर देखिए पूरी कहानी

Chand Mera Dil OTT Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और एक्टर लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ओटीटी पर रिलीज हो गई है. जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, उनके लिए यह खास मौका है कि अब वे इसे घर बैठे देख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 17, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:12 PM IST
2 घंटा 15 मिनट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, अनचाही प्रेग्नेंसी ने बदल दी अनन्या पांडे-लक्ष्य की जिंदगी; अब OTT पर देखिए पूरी कहानी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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