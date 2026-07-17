/2 घंटा 15 मिनट की रोमांटिक ड्रामा फिल्म, अनचाही प्रेग्नेंसी ने बदल दी अनन्या पांडे-लक्ष्य की जिंदगी; अब OTT पर देखिए पूरी कहानी

Chand Mera Dil OTT Release: सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब फिल्म 'चांद मेरा दिल' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है. यह फिल्म अब खास तौर पर ओटीटी पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है, जिससे दर्शकों को घर बैठे इस इमोशनल लव स्टोरी का अनुभव करने का मौका मिल रहा है. विवेक सोनी के निर्देशन में बनी और धर्मा प्रोडक्शंस की 'चांद मेरा दिल' को इसकी कहानी, मॉडर्न रिश्तों की असली तस्वीर और सचिन-जिगर के संगीत के लिए अच्छे रिव्यू मिले हैं.
फिल्म 'चांद मेरा दिल' 17 जुलाई से खास तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. इससे उन दर्शकों को घर बैठे फिल्म देखने का मौका मिलेगा, जो इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे. अगर आप इस फिल्म को दोबारा देखना चाहते हैं, तो अब इसे ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं.
'चांद मेरा दिल' फिल्म में आपको आरव और चांदनी की कहानी देखने को मिलेगी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले दिन मिलते हैं. ओरिएंटेशन के दौरान चांदनी की फ्यूजन डांस परफॉर्मेंस देखकर आरव उस पर फिदा हो जाता है. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है और प्यार में बदल जाती है. लेकिन एक अनचाही प्रेग्नेंसी उन्हें समय से पहले ही मैच्योर होने पर मजबूर कर देती है. परिवार की मर्जी के खिलाफ बच्चे को रखने का फैसला करते हुए यह कपल दोस्तों के सपोर्ट से कम उम्र में ही शादी कर लेता है.
आरव और चांदनी की जिंदगी की जल्द ही परीक्षा होती है. आर्थिक तंगी, माता-पिता बनने की जिम्मेदारियां और हिंसा की एक घटना के कारण चांदनी को अपनी और अपनी बेटी काव्या की भलाई के लिए रिश्ता छोड़कर जाना पड़ता है. इसके बाद कहानी आरव और चांदनी की अलग-अलग राहों को दिखाती है. फिर सालों बाद वे दोबारा मिलते हैं. इस फिल्म में आज के दौर के रिश्तों, दोस्ती, पारिवारिक झगड़ों और कम उम्र में माता-पिता बनने की चुनौतियों को दिखाया गया है, जिससे आज के दर्शकों को इसकी कहानी काफी अपनी-सी लगती है.
अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहां फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. इसके बाद अब यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य के अलावा आस्था सिंह, परेश पाहुजा, मनीष चौधरी, इरावती हर्षे, चारु शंकर, अतुल कुमार, अखिल कैमल और समैरा पवार जैसे सितारे नजर आएंगे.