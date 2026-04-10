बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप के बाद OTT पर आई 2 घंटे 55 मिनट की फिल्म, जानदार है वायलेंट लव स्टोरी, जानें किस प्लेटफॉर्म पर हुई ये स्ट्रीम

O Romeo OTT Release: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘ओ रोमियो’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद अब लोगों को ओटीटी पर एंटरटेन करने वाली है. हालांकि, ओटीटी पर फिल्म के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है. यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. आइए आपको बताते हैं कि आप फिल्म कहां देख सकते हैं.
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O Romeo OTT Release: अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और विशाल भारद्वाज की डार्क कहानियां देखना पसंद हैं, तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं. बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इस फिल्म में एक्टर फुल एक्शन मोड में नजर आए थे. इस फिल्म में शाहिद की एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म में शाहिद के साथ एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आई थीं. सिनेमाघरों में फिल्म 13 फरवरी, 2026 को रिलीज हुई थी. ऐसे में दर्शकों को इस फिल्म का ओटीटी पर आने का बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है. चलिए आपको बताते हैं कि आप शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
शाहिद कपूर की रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ओ रोमियो', जो एस. हुसैन जैदी की नॉन-फिक्शन किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' पर आधारित है, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म रिलीज के पूरे आठ हफ्ते बाद ओटीटी पर आई है. इसे शुक्रवार, 10 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया गया है.
साजिद नाडियाडवाल के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म न केवल अपने दमदार कलाकारों के वजह से चर्चा में है, बल्कि इसकी कहानी आपको 90 के दशक के उस बॉम्बे में ले जाती है, जहां गोलियों की गूंज और वफादारी के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी. फिल्म की स्टारकास्ट किसी पावरहाउस से कम नहीं है. इस फिल्म में शाहिद कपूर एक बार फिर अपने इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. उनके साथ तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की जोड़ी भी फैंस को देखने को मिली, जिसने पर्दे पर आग लगा दी थी. फिल्म में एक्टर नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और तमन्ना भाटिया भी नजर आई हैं. इसके अलावा फिल्म में विक्रांत मैसी का कैमियो भी देखने को मिला था.
शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' की कहानी साल 1994 के बॉम्बे पर आधारित है. फिल्म का मुख्य किरदार 'उस्तरा' है, जो एक खौफनाक गैंगस्टर है, लेकिन उसका एक राज भी है. वह खुफिया अधिकारी इस्माइल खान के लिए भी काम करता है. मिशन के दौरान उसे दहेश दुग्गल नाम के एक फाइनेंसर को खत्म करना है, जिसके तार स्पेन में बैठे माफिया जलाल से जुड़े हैं. फिल्म आखिरी तक आपको बांधे रखेगी.
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