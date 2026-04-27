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Hindi Newsबॉलीवुडनेगेटिव रिव्यू के बावजूद 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म ने रचा इतिहास, डेब्यू मूवी से ही छाए एक्टर, 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 2000 करोड़ से ज्यादा

नेगेटिव रिव्यू के बावजूद 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म ने रचा इतिहास, डेब्यू मूवी से ही छाए एक्टर, 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 2000 करोड़ से ज्यादा

2026 Film Michael: किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की बायोपिक का जब से ऐलान हुआ है, तभी से इसे लेकर जमकर विवाद जारी है. फिल्म की रिलीज के बाद इसे कुछ नेगेटिव रिव्यू भी मिले, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 27, 2026, 09:34 PM IST
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नेगेटिव रिव्यू के बावजूद 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म ने रचा इतिहास, डेब्यू मूवी से ही छाए एक्टर, 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 2000 करोड़ से ज्यादा

2026 Film Michael: 'किंग ऑफ पॉप' माइकल जैक्सन की पहली आधिकारिक बायोपिक 'माइकल' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है, तब से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया था. फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसे कुछ खास रिव्यू नहीं दिए थे और कहा गया कि इसमें माइकल जैक्सन के विवादों को नहीं दिखाया गया है, लेकिन तमाम निगेटिव रिव्यूज के बाद भी 'जैक्सन' ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. एंटोनी फुक्का के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 3 ही दिनों में 2000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और इस कलेक्शन के साथ फिल्म ने इतिहास रच दिया है. जाफर जैक्सन स्टारर यह फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले वीकेंड पर इसने दुनियाभर में 217 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. इसी के साथ 'माइकल' पहले वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक बन चुकी है.

'जैक्सन' की हो रही जमकर तारीफ

'जैक्सन' में माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन लीड रोल में नजर आए हैं, जो जाफर की पहली फिल्म भी है. अपनी डेब्यू फिल्म से ही जाफर अपने अभिनय के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं. भले ही फिल्म क्रिटिक्स को फिल्म पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी जाफर के अभिनय की जमकर तारीफ की है. उन्होंने जिस अंदाज में चाचा माइकल जैक्सन को पर्दे पर उतारा है, वह हर किसी के लिए काफी चौंकाने वाला विषय बना हुआ है. कई लोगों ने तो यह भी कहा कि जाफर ने जिस तरह माइकल जैक्सन का किरदार निभाया है, उन्हें पर्दे पर देखकर किसी के लिए भी यह कह पाना मुश्किल है कि ये माइकल जैक्सन नहीं हैं. अब रिलीज के बाद यह फिल्म सिनेमाघरों में लगातार इतिहास रच रही है.

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बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा शानदार कलेक्शन

भारत में भी 'माइकल' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2', अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी 'भूत बंगला' और अविनाश तिवारी की 'गिन्नी वेड्स सनी 2' जैसी फिल्में लगी हुई हैं. इसके बाद भी 'माइकल' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. तीन दिनों में इसने बॉक्स ऑफिस पर 16.50 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर लिया है. रविवार को ही इस फिल्म ने 5.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था.

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दुनियाभर में शानदार कमाई

'माइकल' फिल्म के दुनियाभर के कलेक्शन की बात करें तो इसने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 2042.96 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पहले वीकेंड भारत में 97 मिलियन डॉलर और ओवरसीज मार्केट में 120.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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