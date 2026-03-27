2 महीने पुरानी क्राइम-थ्रिलर फिल्म... OTT पर देने जा रही दस्तक, मिस्ट्री-सस्पेंस से भरपूर हैं 2 घंटे 11 मिनट, IMDb रेटिंग भी है 7.6

OTT Release: साल की शुरुआत में थिएटर में तारीफ बटोरने वाली एक दमदार क्राइम थ्रिलर अब ओटीटी पर आने जा रही है. जेल के अंदर सेट ये कहानी एक गार्ड और कैदी के यूनिक रिश्ते और अचानक गायब हुए हाई-प्रोफाइल कैदी के इर्द-गिर्द घूमती है. सस्पेंस, इमोशन और ट्विस्ट से भरी ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखती है.
Trending Photos
Vadh 2 OTT Release Date: इस साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘वध 2’ अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म में एक बार फिर नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की जोड़ी देखने को मिलेगी. फिल्म का माहौल पहले पार्ट की तरह ही शांत लेकिन अंदर से सस्पेंस से भरपूर है. इसकी कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती है. इसी वजह से फिल्म को थिएटर में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
‘वध 2’ को जस्पाल सिंह संधू ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म साल 2022 में आई ‘वध’ का सीधा सीक्वल नहीं, बल्कि उसी दुनिया की एक नई कहानी है. 6 फरवरी, 2026 को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने इसे पसंद किया. खासतौर पर इसकी स्लो लेकिन असरदार कहानी और कलाकारों की दमदार एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. अब जो लोग इस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए थे, उनके लिए अच्छी खबर है.
OTT पर दस्तक देने जा रही फिल्म
‘वध 2’ 3 अप्रैल, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. यानी अब आप इस फिल्म को घर बैठे आराम से देख सकते हैं. फिल्म में इंसाफ, सही-गलत और इंसान की मजबूरी जैसे कई गहरे मुद्दों को दिखाया गया है. कहानी ये दिखाती है कि कैसे आम लोग भी मुश्किल हालात में कुछ अलग और चौंकाने वाले फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं. इस बार फिल्म की कहानी जेल के अंदर सेट की गई है. यहां एक थका हुआ जेल गार्ड और एक पुराने कैदी के बीच धीरे-धीरे एक अजीब सा रिश्ता बनता है.
राम नवमी पर मिला बड़ा सरप्राइज! खत्म हुआ सालों का इंतजार, हनुमान जयंती पर होगा बड़ा धमाका, दिखेगी भगवान 'राम' की झलक
जेल के अंदर शुरू होती कहानी
दोनों अपनी-अपनी जिंदगी के बोझ के साथ जी रहे होते हैं. जेल का माहौल सख्त और दबाव भरा होता है, लेकिन इसी बीच उनकी बातचीत और समझ एक अलग ही दिशा लेती है, जो कहानी को और दिलचस्प बना देती है. कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक बड़ा और राजनीतिक रसूख वाला कैदी अचानक गायब हो जाता है. इस घटना से पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है. इसके बाद शुरू होती है एक गहरी जांच, जिसमें कई राज धीरे-धीरे सामने आते हैं. फिल्म की कहानी परत-दर-परत खुलती है.
सस्पेंस और रिश्तों से भरी कहानी
हर मोड़ पर सस्पेंस बढ़ता जाता है, जिससे दर्शक आखिर तक जुड़े रहते हैं. फिल्म में संजय मिश्रा ‘शंभूनाथ मिश्रा’ के किरदार में नजर आएंगे, जबकि नीना गुप्ता ‘मंजू मिश्रा’ का रोल निभा रही हैं. इनके अलावा शिल्पा शुक्ला, अक्षय डोगरा, योगिता बिहानी, अमित के. सिंह और कुमुद मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं. सभी कलाकारों ने अपने किरदार को काफी सादगी और सच्चाई के साथ निभाया है, जो कहानी को और मजबूत बनाता है. अब जब फिल्म ओटीटी पर आने वाली है, तो उम्मीद है कि इसे और ज्यादा लोग देखेंगे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.