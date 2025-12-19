जिंदा हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला? 2026 में करेंगे धमाकेदार वापसी, क्या है वायरल VIDEO का सच

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडजिंदा हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला? 2026 में करेंगे धमाकेदार वापसी, क्या है वायरल VIDEO का सच

Sidhu Moose Wala: म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के निधन को 3 साल बीत चुके हैं 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस के दिल से उनकी यादें नहीं गईं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनके जिंदा होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया. 

Dec 19, 2025
कितने सच हैं सिद्धू मूसेवाला के जिंदा होने के दावे?
Sidhu Moose Wala Alive Viral Video: म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं. भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में उनकी मौजूदगी आज भी जिंदा है. आज भी उनके फैंस उनको भूल नहीं पाए हैं. सिद्धू मूसेवाला का म्यूजिक स्टाइल बाकी सिंगर्स से काफी अलग था. उनके गानों में गैंगस्टा रैप, पंजाबी फोक म्यूजिक और दमदार बोलों का जबरदस्त मेल देखने को मिलता था, जो फैंस को हमेशा पसंद आया.  

यही वजह रही कि यूथ उनसे तेजी से जुड़ गया. अपने करियर में उन्होंने करीब 110 सिंगल्स रिलीज किए, जो खूब पसंद किए गए. उनके गाने सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सुने गए. मूसेवाला अपने गानों के जरिए समाज, सच्चाई और जमीन से जुड़ी बातों को बेबाकी से रखते थे. 29 मई, 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई. वे मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास अपनी गाड़ी में थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. इस हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस खबर ने म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में हडकंप मचा दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सिद्धू मूसेवाला की दर्दनाक मौत 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गिरोह का नाम जुड़ा था. गोल्डी बरार ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. सिद्धू मूसेवाला को दुनिया से गए करीब साढ़े तीन साल हो चुके हैं. इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई. सोशल मीडिया पर उनके गाने, वीडियो और पोस्टर आज भी खूब वायरल होते हैं. फैंस हर खास मौके पर उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया कुछ और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. 

‘इतना बदतमीज आदमी...’ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के सेट पर मनोज पाहवा की आर्यन खान से हो गई थी अनबन, बोले- ‘इतनी गाली-गलौज...’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या सच में सिंगर सिद्धू मूसेवाला?

हैरान कर देने वाली बात ये है कि इन वीडियो में उनके जिंदा होने के दावे किए जा रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि वे अचानक ही 2026 में धमाकेदार वापसी कर सभी को हैरान कर देंगे. ये तमाम वीडियो उनके फैन पेज और बाकी यूजर्स द्वारा शेयर किए जा रहे हैं. इन वीडियो में कैनेडियन रैपर AR Paisley या ‘Big Boi Deep’ का भी एक वीडियो शामिल हैं, जिसमें उनके पीछे एक काले कपड़ों में बैठा शख्स नजर आ रहा है, जिसको सिद्धू मूसेवाला बचाया जा रहा है, जिसके देखने के बाद कई लोग भ्रम में पड़ गए.

क्या है वायरल वीडियोज का सच 

हालांकि, ये तमाम दावे पूरी तरह गलत हैं. खुद ‘Big Boi Deep’ ने साफ किया कि वीडियो में दिखने वाला शख्स उनका भाई है. इस तरह के ढेरों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ पुराने वीडियो हैं, जो कुछ यूजर्स करंट वीडियो  बता कर वायरल कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. ये सभी तरह के दावे बिल्कुल फेक हैं, जिनसे बाकी यूजर्स को बचकर रहना चाहिए और इनको शेयर करने सभी बचना चाहिए. हालांकि, इन फेक वीडियो और दावों को लेकर अभी तक उनके परिवार या टीम की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है. 

सिद्धू के निधन के छोटे भाई का हुआ जन्म  

बता दें, 11 जून, 1993 को पंजाब के मूसा गांव में जन्में सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था. पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली और इसके बाद साल 2016 में कनाडा जाकर गाने लिखना शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने दूसरे सिंगर्स के लिए गाने लिखे. साल 2017 में गाना G Wagon रिलीज होने के बाद उन्होंने सिंगर के तौर पर पहचान बनाई. इसके बाद बहुत कम समय में उनका नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े सितारों में गिना जाने लगा. उनके निधन के बाद मार्च 2024 में उनके माता-पिता ने IVF के जरिए एक और बेटे का स्वागत किया, जिसका नाम ‘शुभदीप’ ही रखा गया.

