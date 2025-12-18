‘इस आदमी के लिए मैं सेट पर 2 घंटे इंतजार करता था...’ राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार पर ये थे अमिताभ बच्चन के बोले, सालों चली दोनों के बीच स्टारडम की जंग

Advertisement
Bollywood Rivalry: बॉलीवुड में स्टारडम की जंग आज की नहीं, बल्कि पुराने दौर की सख्त राइवलरी की देन रही है. तब सुपरस्टार बनना आसान नहीं था. इसी दौर में पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उभरते अमिताभ बच्चन के बीच एक ऐसा अनकहा टक्कराव था, जिसकी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:59 AM IST
Bollywood Superstars Rivalry: बॉलीवुड में कॉम्पिटिशन और राइवलरी की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि ये सिनेमा के शुरुआती दौर से चली आ रही है. हर दौर में बड़े सितारों के बीच आगे निकलने की होड़ रही है, लेकिन पहले ये मुकाबला आज के मुकाबले कहीं ज्यादा तीखा हुआ करता था. आज किसी स्टार की एक फिल्म हिट हो जाए तो उसे सुपरस्टार कह दिया जाता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था. उस दौर में सुपरस्टार का तमगा पाने के लिए सालों तक लगातार हिट फिल्में देना जरूरी होता था. 

तब जाकर किसी एक अभिनेता को दर्शकों का चहेता माना जाता था. इसी वजह से उस समय कॉम्पिटिशन और राइवलरी खुलकर नजर आती थी. आज जहां कई बड़े स्टार्स एक ही फिल्म में साथ काम करते हैं, वहीं पुराने दौर में एक-दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करना भी चुनौती माना जाता था. स्टार्स को लगता था कि साथ काम करने से उनकी चमक कम हो सकती है. ऐसा ही माहौल हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उस समय संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन के बीच भी देखने को मिला. 

राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की टक्कर

दोनों के बीच ये मुकाबला सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि स्टारडम हासिल करने की जंग भी थी. राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की टक्कर ऐसी थी जो दशकों बाद भी लोगों के जहन में जिंदा है. ये सिर्फ दो बड़े सितारों के बीच कामयाबी की होड़ नहीं थी, बल्कि दौर बदलने की कहानी थी. आज भी जब इन सितारों के रिश्ते की बातें होती हैं तो उनमें इमोशन्स, साइलेंस और अधूरी कहानियां साफ झलकती हैं. 70 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर और पहले सुपरस्टार थे. 

राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी के बीच अमिताभ बच्चन की एंट्री

उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी जैसी पहले कभी किसी अभिनेता की नहीं देखी गई थी. लड़कियां उनकी एक झलक के लिए बेताब रहती थीं और उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं. लेकिन साल 1973 में फिल्म ‘जंजीर’ रिलीज हुई और इंडस्ट्री का माहौल अचानक बदल गया. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नजर आए थे, जो उन दिनों संघर्ष कर रहे थे और इस एक फिल्म ने उनके फिल्म करियर का पूरा पासा ही पलट दिया था. इस फिल्म से बिग बी एक नए, सख्त और दमदार हीरो के तौर पर उभरे और इंडस्ट्री के ‘एंग्री यंग मैन’ बन गए. 

एक-दूसरे के राइवल माने जाते थे राजेश खन्ना-अमिताभ बच्चन

‘जंजीर’ से अमिताभ बच्चन रातों-रात बड़े स्टार बन हुए और यहीं से सितारों की कुर्सी धीरे-धीरे खिसकने लगी. राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को अक्सर एक-दूसरे का राइवल माना गया. लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ मुकाबले तक सीमित नहीं था. इसमें सम्मान भी था और दूरी भी थी. दोनों ने साथ में बहुत कम फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘आनंद’ और ‘नमक हराम’ शामिल हैं. इसके बाद वे कभी एक साथ नजर नहीं आए. उस दौर में सेट पर माहौल तनाव भरा रहता था, लेकिन बाहर से दोनों अपने-अपने तरीके से गरिमा बनाए रखते थे. 

जब राजेश खन्ना का हुआ निधन 

यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है. ऐसी ही एक इमोशनल याद थिएटर मालिक और निर्माता मनोज देसाई ने साझा की थी. उन्होंने बताया कि वे राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार के समय अमिताभ बच्चन के पास बैठे थे. उन्होंने पत्रकार विक्की लालवानी से बातचीत में उस पल का जिक्र किया, जब राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर श्मशान ले जाने से पहले परिवार किसी का इंतजार कर रहा था. माहौल काफी भारी था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था. हर कोई उनके जाने के गम में डूबा हुआ था. 

राजेश खन्ना के फ्यूनरल पर अमिताभ ने कही थी ये बात

मनोज देसाई ने याद करते हुए बताया कि उसी दौरान अमिताभ बच्चन ने उनकी तरफ देखकर कहा, ‘मैं इस आदमी के लिए शूटिंग सेट पर 2 घंटे तक इंतजार करता था और आज देखो वही आदमी खुद इंतजार में है’. इस पर मनोज ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आखिरकार हर किसी को यही दिन देखना पड़ता है. ये बातचीत उस रिश्ते की गहराई को दिखाती है, जिसमें कॉम्पिटिशन और राइवलरी के साथ-साथ इंसानी एहसास भी छिपा हुआ था. जो दिखाता है कि उस दौर में इन दिनों बड़े दिग्गज कलाकारों के बीच कैसा रिश्ता था. 

अमिताभ बच्चन का करियर

11 अक्टूबर, 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्मे अमिताभ बच्चन ने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म ‘भुवन शोम के वॉयस नैरेशन’ से रखा था. इसी साल उन्होंने बतौर लीड हीरो फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. इसके बाद उनका करियर लगातार आगे बढ़ता गया. 1969 से शुरू हुआ उनका ये सफर आज भी जारी है. अपने 56 साल के करियर में वे अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में गिने जाते हैं.

राजेश खन्ना का करियर 

29 दिसंबर, 1942 को अमृतसर, पंजाब में जन्मे राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1966 में फिल्म ‘आखिरी खत’ से की, जिसे भारत की ओर से ऑस्कर अवॉर्ड के लिए भेजा गया था. ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी और खास पहचान बन गई. राजेश खन्ना करीब 46 साल तक हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे और 1966 से 2012 तक उन्होंने लगभग 160-180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्होंने सक्सेस से लेकर डाउनफॉल सब देखा और 18 जुलाई, 2012 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. 

