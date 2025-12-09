2 मिनट 21 सेकंड का धांसू वीडियो, 1 ही रात में पूरे परिवार का मर्डर, कातिल की खोज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कैसे सुलझेगी बंसल परिवार के मौत की गुत्थी?

Raat Akeli Hai 2 Trailer: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के दूसरे पार्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वीडियो में कुछ नए चेहरे देख फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.
Raat Akeli Hai: The Bansal Murders Trailer: बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार हैं, जो काफी मंझे हुए है. उन्हें आप कोई भी रोल दे दीजिए वो अपने किरदार में फिट हो ही जाते हैं. ऐसे ही एक एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जिन्हें आमतौर पर सख्त और डार्क एक्टर के रूप में देखा जाता है. लेकिन वह बहुमुखी प्रतिभी वाले हैं, जो हर एक किरदार में अपनी जान फूंक देते हैं. ऐसा ही कुछ दर्शकों को 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में देखने को मिलेगा, जिसका ट्रेलर हालही में रिलीज किया गया है. इस ट्रेलर को देखकर आपकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी.
साल 2020 में आई फिल्म की सीक्वल
'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' साल 2020 में रिलीज हुई 'रात अकेली है' का सीक्वल है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में नजर आए थे और एक हत्याकांड का मामला सुलझा रहे थे. इस बार इसके सीक्वल में नवाजुद्दीन अपने इस किरदार में वापसी कर रहे हैं. हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है. 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' की कहानी एक ही रात में पूरे परिवार के खात्मे पर आधारित है, जिसे सुलझाना नवाजुद्दीन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार मामले को काले जादू और हत्या के शक ने काफी पेचीदा बना दिया है.
ट्रेलर में क्या है खास
'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' की कहानी अमीर बंसल परिवार पर आधारित है. 2 मिनट 21 सेकंड के ट्रेलर में पूरे परिवार के सदस्यों का एक ही रात में उनके ही घर में बड़ी ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है. इसमें अकेली सिर्फ मीरा बंसल बचती है, जो शायद कुछ राज छुपा रही है. इस केस के तार गुरु मां और उनके चेलों से भी जुड़ता है. केस कई दिशाओं में जाता है और अब इंस्पेक्टर जटिल को इस रहस्य को सुलझाना है और सच्चाई का पता लगाना है.
कब और कहां देखें फिल्म?
इस फिल्म को हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा राधिका आप्टे लीड रोल में नजर आएंगी. इनके अलावा चित्रांगदा सिंह, दीप्ति नवल, इला अरुण बाजपेयी, रेवती आशा केलुनी, रजत कपूर और संजय कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म को आप 10 दिन बाद 19 दिसंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
