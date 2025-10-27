2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर वीडियो ने मचाया धमाल, इस दिन आएगी आशीष चंचलानी की वेब सीरीज

Ekaki Official Trailer: मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'एकाकी' के साथ निर्देशन, लेखन और प्रोडक्शन में कदम रखने जा रहे हैं. उन्होंने सोमवार को सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया. आशीष ने इंस्टाग्राम पर सीरीज का ट्रेलर जारी किया.
Trending Photos
Ekaki Official Trailer: मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज 'एकाकी' के साथ निर्देशन, लेखन और प्रोडक्शन में कदम रखने जा रहे हैं. उन्होंने सोमवार को सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया. आशीष ने इंस्टाग्राम पर सीरीज का ट्रेलर जारी किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, '7 दोस्त, एक रहस्यमयी यात्रा जो उनकी जिंदगी बदल देगी. 'एकाकी' एक ओरिजिनल सीरीज, 27 नवंबर से यूट्यूब पर मुफ्त में स्ट्रीमिंग.'
2 मिनट 41 सेकंड का ट्रेलर
2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में दर्शकों को डर और हंसी की भरपूर डोज देखने को मिल रही है, जिसकी कहानी एकाकी नाम के विला के ईर्द-गिर्द घूमती है, जहां पर आशीष दोस्तों के साथ जाते हैं और वहां उन्हें भूत-प्रेत का साया देखने को मिलता है, जिससे परेशान होकर सारे दोस्त डरते हैं. ट्रेलर की शुरुआत काले घने जंगल और उसके बीच विला से होती है, जहां आशीष दोस्तों के साथ जाने की योजना बनाते हैं.
आशीष अपने दोस्तों को बताते हैं कि एक सुनसान इलाके में मेरे मामा का एक विला है, जहां सिर्फ वे लोग होंगे. इसके बाद उनके दोस्त उस विला का नाम पूछते हैं, जिसके जवाब में आशीष कहते हैं, 'एकाकी'. आशीष दोस्तों के साथ विला पहुंचते हैं, जहां वे सब मिलकर पार्टी करते हैं, लेकिन जल्द ही वहां भूतों की अफवाहें फैलने लगती हैं.
कॉमेडी और हॉरर का जबरदस्त तड़का
कॉमेडी और हॉरर का तड़का लगाने वाला यह ट्रेलर दर्शकों को बांधे रखता है. सीरीज में आशीष के साथ उनके पुराने साथी और मशहूर कलाकार शामिल हैं, जिनमें आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, शशांक शेखर, रोहित साधवानी और ग्रिशिम नवानी जैसे कलाकार नजर आएंगे. सभी आशीष के साथ उनकी पिछली कॉमेडी वीडियोज में नजर आते थे. इस सीरीज में आशीष ने अभिनय के साथ-साथ लेखन, निर्देशन और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी संभाली है. 'एकाकी' एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है, जो दर्शकों को हंसी, डर और रहस्य का अनोखा अनुभव देगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.