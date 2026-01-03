बॉबी देओल के साथ थलापति विजय का जबरदस्त क्लैश, एक्शन देख फटी रह गई फैंस की आंखें, 2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर ने मचाया धमाल, देखें वीडियो

Thalapathy Vijay Jan Nayagan Trailer: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय काफी लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर की अपकमिंग फिल्म 'जन नायगन' का ट्रेलर रिलीज किया गया है. ये फिल्म एक्टर थलापति विजय की आखिरी फिल्म है. ऐसे में उनके तमाम फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. ट्रेलर ने आते ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी है. 3 जनवरी दिन शनिवार की शाम फिल्म के ट्रेलर को फैंस के लिए जारी किया गया, जिसमें थलापति विजय के साथ बॉबी देओल नजर आ रहे हैं. दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

2 मिनट 52 सेकंड का धांसू ट्रेलर

2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत धांसू डायलॉग के साथ होती है. एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो किसी को विजय का नाम भेजता है और कहता है कि पता करो कि ये आदमी कौन है. जिस आदमी से विजय के बारे में पूछा जाता है वो कहता है 'तुमने बड़े-बड़े क्रिमिनल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन उन क्रिमिनल का किंग कौन है, पता है? लोग उसे थलापति बुलाते हैं. उसे टच मत करना, काट डालेगा.' इस जबरदस्त डायलॉग के साथ ही एक्टर थलापति की एक्शन अवतार में एंट्री होती है.

पुलिस के किरदार में थलापति विजय

वहीं इस ट्रेलर में विजय थलापति पुलिस के किरदार में नजर आते रहे हैं. वो आम जनता के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन क्रिमिनल के लिए वो घातक बन जाते हैं. इस ट्रेलर में थलापति का अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सब कुछ जबरदस्त लग रहा है. दुश्मनों पर थलापति हावी होते नजर आ रहे हैं. फिर बाद में बॉबी देओल की एंट्री होती है. बॉबी विलेन के किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में बॉबी देओल निगेटिव किरदार में खौफ पैदा करते नजर आ रहे हैं.

आमने-सामने थलापति विजय और बॉबी देओल

ट्रेलर में बॉबी देओल के किरदार के बारे में दिखाया गया है कि वो भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है. वहीं थलापति विजय का काम उसकी साजिश को नाकाम करना है. ऐसे में दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. सिनेमाघरों में ये फिल्म 9 जनवरी को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में दस्तक देने वाली है.

जन नायकन में 7 दमदार एक्शन सीक्वेंस

खबरों के मुताबिक, थलापति विजय की इस फिल्म में एक या दो नहीं, बल्कि सात जबरदस्त और हिंसक एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को देखने को मिलेंगे. इससे पहले एक्टर ने फिल्म लियो में भी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस किए थे. जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया था. यह जानकारी जन नायकन के हिंदी गाने जिये तेरे ही सहारे के लिरिकल वर्जन के रिलीज होने के बाद सामने आई है.