Hindi Newsबॉलीवुडकैसी है तापसी पन्नू की अस्सी? हर 20 मिनट में दिखाती महिला हिंसा की सच्चाई, थ्रिलर और इमोशन का दमदार मेल, फैंस बोले- जरूर देखें...

कैसी है तापसी पन्नू की 'अस्सी'? हर 20 मिनट में दिखाती महिला हिंसा की सच्चाई, थ्रिलर और इमोशन का दमदार मेल, फैंस बोले- 'जरूर देखें...'

Assi Film Public Review: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' ने दर्शकों को काफी भावुक कर दिया है. फिल्म को फैंस का अच्चा रिस्पान्स मिल रहा है. तापसी के दमदाक किरदार की हर कोई जबरदस्त तारीफ कर रहा है. कई दर्शकों ने बताया कि फिल्म हर 20 मिनट में महिला हिंसा की सच्चाई दिखाती है.  

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 20, 2026, 04:06 PM IST
अस्सी फिल्म पब्लिक रिव्यू
अस्सी फिल्म पब्लिक रिव्यू

Assi Film Public Review: फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्म 'अस्सी' सिनेमाघरों में आज 20 फरवरी को रिलीज हो चुकी है. फिल्म में देश में महिलाओं के साथ बढ़ते क्राइम पर नहीं, बल्कि लोगों की क्रूर मानसिकता को भी पर्दे पर अच्छे से दिखाया है. इसी वजह से फिल्म दर्शकों के दिल में उतर चुकी है. पहला शो देखकर दर्शकों ने फिल्म को शानदार बताया है और सभी से फिल्म देखने की अपील की है.

फिल्म ने की मार्मिक मुद्दों को उजागर करने की कोशिश
फिल्म देखकर आए दर्शक ने रिव्यू देते हुए बताया कि फिल्म में उन मार्मिक मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की है, जिन पर लोग बात करना भी पसंद नहीं करते. उन्होंने कहा, 'फिल्म एक बेटी की मां की कहानी है जिसके साथ दुष्कर्म होता है और समाज ही महिला को हीन नजरों से देखता है. फिल्म में महिला की घर से लेकर कोर्ट जाने की संघर्ष भरी कहानी को दिखाया गया है, जिसमें हर पॉइंट पर कुछ थ्रिलर और सस्पेंस को जोड़ा गया है. फिल्म बिल्कुल भी बोर नहीं करती है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तापसी पन्नू की एक्टिंग पर फैंस ने किया रिएक्ट
तापसी पन्नू की एक्टिंग के बारे में भी दर्शक का कहना है कि काला कोर्ट पहनकर अभिनेत्री ने कोर्टरूम ड्रामा में जान डाल दी है. वकील की भूमिका को अच्छे से निभाया है. वहीं फिल्म देखकर आए दूसरे दर्शक ने बताया कि हिंदी सिनेमा में ऐसे ही गंभीर विषयों पर फिल्म बननी चाहिए, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे. ऐसे मुद्दों पर सिर्फ समाज को नहीं, बल्कि सरकार को भी जागरूक होना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा, फिल्म में दिखाया गया है कि हर 20 मिनट में देश के किसी हिस्से में महिला के साथ हिंसा होती है. ऐसे तथ्य किसी को भी हिलाकर रख देते हैं. समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदलने की जरूरत है और ऐसी फिल्मों को बनना भी जरूरी है.

समाज में होने वाली घटनाओं पर फिल्म ने किया फोकस
एक अन्य दर्शक ने बताया कि फिल्म में समाज में होने वाली घटनाओं पर फोकस किया गया है और फिल्म की पूरी कहानी पुलिस, केस, कोर्ट और वकील के इर्द-गिर्द घूमती है. बात अगर तापसी के किरदार की करें तो एक वकील की भूमिका को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है और फिल्म का कोई भी भाग बोर नहीं करता, क्योंकि फिल्म में भावनाएं तो डाली गई हैं, लेकिन साथ में थ्रिलर और सस्पेंस भी डाला गया है. फिल्म देखकर आए दर्शकों का मानना है कि फिल्म वन टाइम वॉच है और फिल्म परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है. (एजेंसी)

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

AssiTaapsee Pannu

