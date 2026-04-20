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Hindi Newsबॉलीवुड20 मिलियन का मालिक अब चला रहा ऑटो? चप्पल-गमछा लुक में दिखा ये एक्टर, तस्वीर वायरल

20 मिलियन का मालिक अब चला रहा ऑटो? चप्पल-गमछा लुक में दिखा ये एक्टर, तस्वीर वायरल

Guess Who: इंटरनेट पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है. इस फोटो में आपको पैरों में चप्पल पहने और हाथों में लाल-सफेद रंग का पारंपरिक गमछा पकड़े 60 साल का एक्टर ऑटो रिक्शा के पास खड़ा नजर आएगा. फोटो देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद एक्टर अब ऑटो चलाने लगे हैं. यह एक फिटनेस आइकन हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 20, 2026, 05:16 PM IST
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60 साल की उम्र में ऑटो रिक्शा चलाने लगा एक्टर?
60 साल की उम्र में ऑटो रिक्शा चलाने लगा एक्टर?

Milind Soman: भारत के पहले सुपर मॉडल के तौर पर पहचान बनाने वाले एक्टर यानी मिलिंद सोमन ने मॉडलिंग की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है. 90 के दशक में वह विज्ञापन जगत और फैशन शो के सबसे लोकप्रिय चेहरे थे. उनके बेजोड़ लुक्स की वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. मॉडलिंग के साथ-साथ उन्होंने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों के साथ वेब सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.

60 की उम्र में भी इतने हैंडसम मिलिंद

'मेड इन इंडिया' गाने के साथ ही मिलिंद सोमन की वो छवि आंखों के सामने तैरने लगती है. वह 60 साल की उम्र में भी इतने जवान लगते हैं कि उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वे 60 साल के हैं. उनके चार्म और फिटनेस पर फैंस फिदा हो जाते हैं. एक्टर की टोंड बॉडी और किलर लुक्स आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं, जितने 90 के दशक में थे. एक्टर ने यह साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है. मिलिंद सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वह देश के सबसे बड़े फिटनेस आइकॉन भी हैं. वह अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, रनिंग और योग से लोगों को काफी प्रेरित करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर एक्टर काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने एक पोस्ट शेयर की, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान रह गए हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मिलिंद ने शेयर की पोस्ट

सोशल मीडिया पर मिलिंद सोमन ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह पैरों में चप्पल पहने और हाथों में लाल-सफेद रंग का पारंपरिक गमछा पकड़े एक ऑटो रिक्शा के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं. इस फोटो को देखकर फैंस हैरान रह गए. एक्टर के इस लुक को देखकर फैंस काफी हैरान हैं. उनका यह लुक इंटरनेट पर तेजी से छा गया है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'किसी को रिक्शा चाहिए क्या?' उनका यह सादगी से भरा और रफ-टफ लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

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फैंस दे रहे मजेदार रिएक्शन

एक्टर का यह रिक्शावाला लुक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स का इस पोस्ट को देखने के बाद कहना है कि अगर ऐसा हैंडसम रिक्शावाला मिल जाए, तो वे रोज ऑफिस जाने के लिए देर करना पसंद करेंगे. कुछ लोगों को एक्टर का यह ट्रांसफॉर्मेशन काफी पसंद आ रहा है और वे उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस पोस्ट पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 साल छोटी लड़की से की शादी

बता दें कि मिलिंद सोमन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. उन्होंने खुद से 26 साल छोटी अंकिता कोंवर से शादी की है, जो काफी सुर्खियों में रही थी. दिलचस्प बात यह है कि उनकी सास और उनकी उम्र में महज एक साल का फासला है. उम्र में इस बड़े अंतर के बावजूद कपल की बॉन्डिंग और आपसी तालमेल काफी कमाल का है. दोनों अक्सर साथ में फिटनेस और रनिंग करते नजर आते रहते हैं. बता दें कि मिलिद सोमन के पास करीब 20 मिलियन डॉलर की नेट वर्थ है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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