20 साल के एज गैप पर बवाल! रणवीर–सारा की उम्र के फासले पर उठा सवाल, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने तोड़ी चुप्पी

Dhurandhar: आदित्य धर की ‘धुरंधर’ का खुमार लोगों के दिमाग से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वहीं कई लोग फिल्म की कास्ट सारा अर्जुन और रणवीर के बीच के एज गैप को लेकर बातें कर रहे हैं. जिसपर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने रिएक्ट किया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:30 AM IST
मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर,2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ही फिल्म के कलाकारों की अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है. इस फिल्म का टीजर रिलीज होते ही रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच 20 साल के उम्र के फासले को लेकर भी बात हो रही है. वहीं अब इस ऑनगोइंग चर्चा के बारे में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने रिएक्ट करते हुए बताया कि फिल्म में दोनों के बीच अंतर बहुत जरूरी था.

‘धुरंधर 2’ में लगेगा पता
मुकेश छाबड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए बताया कि उम्र पर उठ सारे सवालों का जवाब फिल्म ‘धुरंधर’ के दूसरे भाग के रिलीज के बाद मिलेगा. उनका कहना है कि फिल्म की कहानी के हिसाब से दोनों के बीच उम्र का फासला जरूरी था. मुकेश ने इस कास्टिंग के पीछे की वजह को तो उजागर नहीं किया मगर इंटरनेट पर चल रही अफवाहों और सवालों को पढ़कर उन्हें हंसी आ गई. 

 

स्क्रिप्ट के हिसाब से था जरूरी
मुकेश ने आगे बात करते हुए कहा, ‘नहीं, मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे. फिल्म की कहानी ये है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है. इसलिए हम इस बात से वाकिफ थे कि हमें 20-21 साल की यंग लड़की चाहिए, और जब फिल्म का दूसरा पार्ट आएगा तो सभी को इसके जवाब मिल जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 26-27 साल के अच्छे कलाकार नहीं हैं. हमारे पास अच्छे कलाकार हैं. लेकिन फिल्म में ये अंतर जरूरी था. हर बात आप लोगों को समझाई नहीं जा सकती है. जब मैं भी उम्र के बारे में पढ़ रहा था तो हंसी आ रही थी. फिल्म के हिसाब से ये बिल्कुल सही है. 

 

पार्ट 2 में उम्र के फासले के बारे में लगेगा पता
कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से जब पूछा गया कि फिल्म में उन्होंने सारा अर्जुन को ही क्यों चुना जबकि आदित्य धर के हिसाब से इस रोल के लिए 1300 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था. उन्होंने कहा, ‘मुझे बहुत खुशी है कि आदित्य और बाकि सारे डायरेक्टर न्यू आर्टिस्ट को मौका दे रहे हैं. इसलिए मेरे दिमाग में था कि हम एक नई दुनिया बना रहे हैं, इसलिए हम एक सरप्राइज कास्टिंग कर रहे हैं और लड़की का लुक बिल्कुल नया होना चाहिए. सारा बाल कलाकार रह चुकी हैं और उसने बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्में की हैं, लेकिन हम एक नया आइडिया अपनाना चाहते थे. इसलिए, मैं सारा के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं, और वह ऑडिशन के लिए आती रही है. वह सच में एक प्यारी लड़की है. जब उसने ऑडिशन दिया, तो मैंने उसके प्यारे चेहरे के पीछे छिपी टैलेंट को देखा. वह एक कमाल की एक्ट्रेस है, आप इसे पार्ट 2 में देखेंगे.’

Jyoti Rajput

Ranveer SinghSara ArjunDhurandhar

