Advertisement
trendingNow13189612
Hindi Newsबॉलीवुडन आलिया, न अनीत और न ही कियारा... इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत मधुबाला की बायोपिक के लिए इस 20 साल की हसीना ने मारी बाजी

न आलिया, न अनीत और न ही कियारा... इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत मधुबाला की बायोपिक के लिए इस 20 साल की हसीना ने मारी बाजी

This Actress Play Madhubala Role: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की बायोपिक को आखिरकार नई रफ्तार मिल ही गई. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी बायोपिक में 20 साल की इस हसीना को उनका रोल निभाने का मौका मिला है. इस प्रोजेक्ट की कमान संजय लीला भंसाली और जस्मीत के. रीन के हाथों में हैं, जिससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sara Arjun Play Madhubala Role
Sara Arjun Play Madhubala Role

Sara Arjun Play Madhubala Role: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की बायोपिक को आखिरकार एक बड़ी अपडेट आ ही गई, जिसका फैंस भी लंबे समय के वेट कर रहे थे. बताया जा रहा है कि बायोपिक के लिए हीरोइन मिल चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में अब 2025 और 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ‘धुरंधर’ से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली 20 साल की सारा अर्जुन लीड रोल निभाती नजर आएंगी. काफी समय से इस प्रोजेक्ट की कास्टिंग को लेकर बातें हो रही थीं, लेकिन अब चीजें साफ हो चुकी हैं. 

इस रोल के लिए सारा को चुनना मेकर्स के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. ये फिल्म उनके करियर की एक अहम मोड़ साबित हो सकती है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं. बताया जा रहा है कि ये बायोपिक सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए बनाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग जुलाई 2026 से शुरू हो सकती है. ये प्रोजेक्ट कई सालों से बन रहा था, लेकिन बजट से जुड़ी परेशानियों के चलते बार-बार टलता रहा. इस साल इसकी किस्मत तब बदली जब संजय लीला भंसाली इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SASHA JAIRAM (@sashajairam)

Add Zee News as a Preferred Source

‘धुरंधर’ की यालिना बनेंगी मधुबाला

फिल्म का निर्देशन जस्मीत के. रीन कर रही हैं, जिन्होंने पहले ‘डार्लिंग्स’ जैसी फिल्म बनाई थी. मधुबाला का किरदार निभाना किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं माना जाता. सारा अर्जुन ने इस रोल के लिए अभी से खास तैयारी शुरू कर दी है. वे कोशिश कर रही हैं कि मधुबाला की पर्सनैलिटी, अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस को सही तरीके से पर्दे पर उतार सकें. फिल्म में दिलीप कुमार और किशोर कुमार के रोल भी शामिल होंगे. दोनों ही मधुबाला की पर्सनल लाइफ का अहम हिस्सा रहे हैं. हालांकि, इन किरदारों के लिए अभी कास्टिंग जारी है.

127 किलो गोल्ड की तस्करी... 1 साल से जेल में सजा काट रही 32 साल की एक्ट्रेस, रिहाई का कर रहीं इंतजार

फिल्म में दिखेगी मधुबाला की पर्सनल लाइफ 

अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये दोनों किरदार कौन निभाएगा. साथ ही फिल्म के मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कास्टिंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक कहानी में मधुबाला की पर्सनल लाइफ को खास तौर पर दिखाया जाएगा. इसमें दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते और बाद में किशोर कुमार से शादी तक का सफर दिखाया जा सकता है. इसके अलावा फिल्म में उनके स्टार बनने की कहानी, उनकी सेहत से जुड़ी परेशानियां और 36 साल की उम्र में हुई उनकी मौत को भी दिखाया जाएगा. 

fallback

‘धुरंधर’ की सक्सेस बाद मिल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स

यानी ये फिल्म उनके जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश करेगी. सारा अर्जुन की बात करें तो वे बचपन से ही फिल्मों की दुनिया का हिस्सा रही हैं. उन्होंने साउथ की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है और अपनी पहचान बनाई है. पिछले साल उन्होंने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया. फिल्म की सक्सेस के बाद सारा को कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे. अब इस बायोपिक के साथ उनका करियर एक नए स्तर पर पहुंच सकता है. हालांकि, सारा से पहले कई बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे. 

कई एक्ट्रेसेस का नाम आ चुका है सामने 

शुरुआत में आलिया भट्ट का नाम जुड़ा, क्योंकि डायरेक्टर जस्मीत के. रीन के साथ उनकी अच्छी पहचान है. हालांकि, बात आगे नहीं बढ़ पाई. इसके बाद अनीत पड्डा का नाम भी सामने आया, जिन्हें लेकर कहा जा रहा था कि वे इस रोल के काफी करीब पहुंच गई थीं. इनके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस इस रोल की रेस में बताई गईं. इनमें कियारा आडवाणी, कल्याणी प्रियदर्शन, शर्वरी वाघ और साई पल्लवी जैसे नाम शामिल रहे. हर नाम को लेकर कुछ समय तक चर्चा चली, लेकिन आखिरकार मेकर्स ने सारा अर्जुन पर भरोसा जताया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Sara Arjun

Trending news

मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 11 बजे तक हुआ 37.56 प्रतिशत मतदान, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: 11 बजे तक हुआ 37.56 प्रतिशत मतदान, एक्टर अजित, कमल और विजय ने डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: बंगाल में सुबह 11 बजे तक 41.11% मतदान हुआ, कुछ जगहों पर EVM खराब, सिलीगुड़ी में TMC-BJP समर्थकों में झड़प
West Bengal Election 2026
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: बंगाल में सुबह 11 बजे तक 41.11% मतदान हुआ, कुछ जगहों पर EVM खराब, सिलीगुड़ी में TMC-BJP समर्थकों में झड़प
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज