न आलिया, न अनीत और न ही कियारा... इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत मधुबाला की बायोपिक के लिए इस 20 साल की हसीना ने मारी बाजी

This Actress Play Madhubala Role: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की बायोपिक को आखिरकार नई रफ्तार मिल ही गई. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी बायोपिक में 20 साल की इस हसीना को उनका रोल निभाने का मौका मिला है. इस प्रोजेक्ट की कमान संजय लीला भंसाली और जस्मीत के. रीन के हाथों में हैं, जिससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं.
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Sara Arjun Play Madhubala Role: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की बायोपिक को आखिरकार एक बड़ी अपडेट आ ही गई, जिसका फैंस भी लंबे समय के वेट कर रहे थे. बताया जा रहा है कि बायोपिक के लिए हीरोइन मिल चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में अब 2025 और 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ‘धुरंधर’ से अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली 20 साल की सारा अर्जुन लीड रोल निभाती नजर आएंगी. काफी समय से इस प्रोजेक्ट की कास्टिंग को लेकर बातें हो रही थीं, लेकिन अब चीजें साफ हो चुकी हैं.
इस रोल के लिए सारा को चुनना मेकर्स के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. ये फिल्म उनके करियर की एक अहम मोड़ साबित हो सकती है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं. बताया जा रहा है कि ये बायोपिक सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए बनाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग जुलाई 2026 से शुरू हो सकती है. ये प्रोजेक्ट कई सालों से बन रहा था, लेकिन बजट से जुड़ी परेशानियों के चलते बार-बार टलता रहा. इस साल इसकी किस्मत तब बदली जब संजय लीला भंसाली इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े.
फिल्म का निर्देशन जस्मीत के. रीन कर रही हैं, जिन्होंने पहले ‘डार्लिंग्स’ जैसी फिल्म बनाई थी. मधुबाला का किरदार निभाना किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं माना जाता. सारा अर्जुन ने इस रोल के लिए अभी से खास तैयारी शुरू कर दी है. वे कोशिश कर रही हैं कि मधुबाला की पर्सनैलिटी, अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस को सही तरीके से पर्दे पर उतार सकें. फिल्म में दिलीप कुमार और किशोर कुमार के रोल भी शामिल होंगे. दोनों ही मधुबाला की पर्सनल लाइफ का अहम हिस्सा रहे हैं. हालांकि, इन किरदारों के लिए अभी कास्टिंग जारी है.
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अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये दोनों किरदार कौन निभाएगा. साथ ही फिल्म के मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कास्टिंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक कहानी में मधुबाला की पर्सनल लाइफ को खास तौर पर दिखाया जाएगा. इसमें दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते और बाद में किशोर कुमार से शादी तक का सफर दिखाया जा सकता है. इसके अलावा फिल्म में उनके स्टार बनने की कहानी, उनकी सेहत से जुड़ी परेशानियां और 36 साल की उम्र में हुई उनकी मौत को भी दिखाया जाएगा.
यानी ये फिल्म उनके जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश करेगी. सारा अर्जुन की बात करें तो वे बचपन से ही फिल्मों की दुनिया का हिस्सा रही हैं. उन्होंने साउथ की कई बड़ी फिल्मों में काम किया है और अपनी पहचान बनाई है. पिछले साल उन्होंने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया. फिल्म की सक्सेस के बाद सारा को कई बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे. अब इस बायोपिक के साथ उनका करियर एक नए स्तर पर पहुंच सकता है. हालांकि, सारा से पहले कई बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे.
शुरुआत में आलिया भट्ट का नाम जुड़ा, क्योंकि डायरेक्टर जस्मीत के. रीन के साथ उनकी अच्छी पहचान है. हालांकि, बात आगे नहीं बढ़ पाई. इसके बाद अनीत पड्डा का नाम भी सामने आया, जिन्हें लेकर कहा जा रहा था कि वे इस रोल के काफी करीब पहुंच गई थीं. इनके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस इस रोल की रेस में बताई गईं. इनमें कियारा आडवाणी, कल्याणी प्रियदर्शन, शर्वरी वाघ और साई पल्लवी जैसे नाम शामिल रहे. हर नाम को लेकर कुछ समय तक चर्चा चली, लेकिन आखिरकार मेकर्स ने सारा अर्जुन पर भरोसा जताया.
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