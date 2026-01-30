शिव भक्ति के रंग में रंगीं 20 साल की राशा थडानी, एक्टिंग के बाद सिंगिंग डेब्यू से जीता दिल, 3 दिन में बटोरे लाखों व्यूज

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडशिव भक्ति के रंग में रंगीं 20 साल की राशा थडानी, एक्टिंग के बाद सिंगिंग डेब्यू से जीता दिल, 3 दिन में बटोरे लाखों व्यूज

Rasha Thadani: इन दिनों रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लाइकी लाइका’ को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं, जिसके गाने ‘चाप तिलक’ से उन्होंने सिंगिंग में डेब्यू किया है, जिसको फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. प्रभास ने भी उनकी जमकर तारीफ की है, जिसके बाद राशा ने एक आध्यात्मिक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:13 AM IST
राशा थडानी ने एक्टिंग के बाद सिंगिंग डेब्यू से जीता दिल
Rasha Thadani Singing Debut: राशा थडानी ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म ‘लाइकी लाइका’ (Laikey Laikaa) के गाने ‘चाप तिलक’ (Chaap Tilak) से सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा है. इस गाने को फैंस का बेहद प्यार मिला रहा है. खास बात ये है कि सुपरस्टार प्रभास ने भी राशा की आवाज और मेहनत की खुलकर तारीफ की. इस सराहना से खुश होकर राशा ने सोशल मीडिया पर अपना आभार जाहिर किया और इसे अपने लिए बेहद खास पल बताया.

इसके साथ ही राशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वो भगवान शिव के मंदिर में कुछ सुकून के पले बिताती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में वे पूजा करती नजर आ रही हैं, कहीं पवित्र जल कुंड डुबकी लगाती नजर आ रही है. साथ ही माथे पर तिलक लगाए नजर आईं. तस्वीरों के साथ उन्होंने एक कैप्शन लिखा, जिसमें उनकी आस्था और गाने से जुड़ा गहरा रिश्ता साफ झलकता है. इस पोस्ट को खूब पसंद किया जा रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शिव भक्ति के रंग में रंगीं राशा थडानी

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘शिव’ हमेशा से उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं. राशा ने अपने कैप्शन में हिंदी पंक्तियों के जरिए अपने इमोशंस बयां किए और बताया कि ‘चाप तिलक’ उनके दिल के बेहद करीब है. उन्होंने अपनी कला को ‘नटराज’ को समर्पित करने की बात कही और लिखा कि शिव का नृत्य, लय और ऊर्जा हमेशा उनके दिल में बसती है. यही शक्ति उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है. पोस्ट के आखिर में उन्होंने, ‘ओम नम: शिवाय’ भी लिखा. 

एक्टिंग के बाद सिंगिंग डेब्यू से जीता दिल

गाने के वीडियो की शुरुआत राशा के स्टूडियो में एंट्री करने से होती है, जहां वह ‘चाप तिलक’ गाती नजर आती हैं. इस गाने में उन्होंने अपनी आवाज के साथ एक नया अंदाज भी जोड़ा है, जो म्यूजिक लवर्स को काफी पसंद आ रहा है. फिल्म का डायरेक्शन सौरभ गुप्ता ने किया है. ‘लाइकी लाइका’ एक यंग लव स्टोरी है, जो आज की पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इस फिल्म को भावना तलवार और राघव गुप्ता ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म इस साल रिलीज हो सकती है.

अब फैंस को फिल्म की रिलीज का वेट

हाल ही में सामने आए इसके फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी. बता दें, पिछले साल अजय देवगन की फिल्म ‘आजाद’ से डेब्यू करने वाली राशा थडानी और अभय वर्मा भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. फिल्म के मेकर्स ने दोनों के नए पोस्टर्स जारी किए हैं, जिनमें उनकी केमिस्ट्री लोगों का ध्यान खींच रही है. एक तस्वीर में दोनों लिप किस करते नजर आते हैं, तो दूसरी में हाथों से दिल बनाते दिखते हैं. अब बस फैंस को फिल्म के रिलीज होने का वेट है.  

