Advertisement
trendingNow13073171
Hindi Newsबॉलीवुडबड़े खानदान की 20 साल की वो लाडली, जिसने पहली फिल्म में करा दिया था करोड़ों का नुकसान, अब इस फिल्म की बनीं हीरोइन

बड़े खानदान की 20 साल की वो लाडली, जिसने पहली फिल्म में करा दिया था करोड़ों का नुकसान, अब इस फिल्म की बनीं हीरोइन

Rasha Thadani की अपकमिंग फिल्म का पोस्टर आउट हो गया है. इस फिल्म के पोस्टर में एक्ट्रेस का चेहरा तो नहीं दिखा.लेकिन, पोस्टर में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि लोगों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाइका लाइकी फिल्म
लाइका लाइकी फिल्म

Rasha Thadani New Film: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी (Rasha Thadani) ने बीते साल 'आजाद' फिल्म से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन थे.इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन, सिर्फ एक गाना हिट हुआ और फिल्म का कबाड़ा निकल गया. ऐसे में अब राशा के हाथ एक और फिल्म लगी है. इस फिल्म का पहला पोस्टर आउट हो गया है. जिसमें एक्ट्रेस का चेहरा तो नजर नहीं आया लेकिन, इतना जरूर कहा जा रहा है कि ये एक इंटेंस लव ड्रामा मूवी होगी.

राशा की नई फिल्म

इस फिल्म का नाम 'लाइका लाइकी' (Laikey Laikaa) है. जिसमें राशा के साथ अभय वर्मा लीड रोल में हैं. इस मूवी का पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहा है जिसमें दोनों के शूज खून में सने हुए हैं. इस पोस्टर को हसीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जिसके कैप्शन में लिखा है- 'प्यार कमाओ...सौरभ गुप्ता फैंटम स्टूडियो x n2o फिल्म्स...भावना तलवार राघव गुप्ता जी म्यूजिक. इस पोस्ट को राशा ने जैसे ही शेयर किया तो फैंस तुरंत इस पर रिएक्ट करने लगे.' 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में शूट हुआ गाना

अभय और राशा हाल ही में दिल्ली में इस मूवी के प्रमोशनल गाने की शूटिंग की दौरान स्पॉट हुए थे. इस मूवी का डायरेक्शन सौरभ गुप्ता कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2026 में समर में रिलीज हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में इस फिल्म के गाने की शूटिंग कई जगहों पर हुई है. जिसमें विजय घाट, लोधी रोड और कनॉट प्लेस शामिल है.

16 एपिसोड वाली वो खौफनाक सीरीज, 40 कत्ल और एक दिमागी दरिंदा,लगा लाशों का ढेर,  OTT पर मचा दिया खून-खराबा, IMdb रेटिंग 8.5

कैसी है 'लाइकी लाइका' मूवी?

इस फिल्म को फैंटम स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है. ये एक रोमांटिक एंटरटेनर मूवी है. बीते साल जून में राशा ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया था. इस मूवी के अलावा राशा के पास एक बड़े बजट की तेलुगू फिल्म भी है. इसका ऐलान राशा ने खुद इंस्टाग्राम पर किया था.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Rasha thadani

Trending news

'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल