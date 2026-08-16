राजस्थान के देसी रंग में रंगा शकीरा का Hips Don't Lie गाना... इंटरनेट पर उड़ा रहा गर्दा; बार-बार सुनने को हो जाएंगे मजबूर

दुनियाभर में अपनी जादुई आवाज और डांस से पहचान बनाने वाली इंटरनेशनल पॉप स्टार शकीरा का क्रेज भारत में भी जबरदस्त देखने को मिलता है. यहां उनके गानों पर लोग अक्सर झूमते नजर आते हैं. खासकर उनका 20 साल पुराना सुपर-डुपर हिट गाना ‘हिप्स डोंट लाई’ आज भी करोड़ों लोगों का फेवरेट है और हमेशा उनकी प्लेलिस्ट का हिस्सा रहता है. आज भी वो गाना लाखों म्यूजिक और डांस लवर्ल की पहली पसंद बना हुआ है. आज भी जब ये गाना कहीं सुनाई देता है, तो लोग इसको गुनगुनाने और थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं.
इस गाने की पॉपुलैरिटी आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी सालों पहले थी. अब जरा सोचिए अगर इस ग्लोबल पॉप सॉन्ग में हमारी मिट्टी की खुशबू और राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक मिल जाए तो क्या होगा? जी हां, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही यूनिक एक्सपेरिमेंट वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी. शकीरा के इस मशहूर गाने को राजस्थान के पारंपरिक लोकगीत के साथ मिलाकर एक नया फ्यूजन तैयार किया गया है. रिलीज होते ही 24 घंटे के अंदर ये गाना इंटरनेट पर गर्दा उड़ाने लगा, जिसे बार-बार सुना जा रहा है.
ये नया गाना 15 अगस्त के मौके पर रिलीज किया गया, जिसमें ‘हिप्स डोंट लाई’ ( Hips Don't Lie) और राजस्थान के मशहूर लोकगीत ‘मोरुड़ा’ (Moruda) का बेहतरीन तालमेल बिठाया गया है. इस शानदार रीमेक को इस्माइल लांगा ग्रुप ने तैयार किया है और इसे शकीरा को खास तौर पर डेडिकेट किया गया है. गाने में राजस्थानी लोक सिंगर शकीरा के इस गाने को अपने खांटी देसी अंदाज में गाते नजर आ रहे हैं. पश्चिमी धुन और राजस्थानी लोकगायन का ये अलग और यूनिक मेल सुनकर हर कोई हैरान हैं. इतना ही नहीं, इसको लोग लूप में सुन रहे हैं.
इस नए गाने ‘हिप्स डोंट लाई एक्स मोरुड़ा’ (Hips Don’t Lie X Moruda) को लोग सोशल मीडिया पर दिल खोलकर प्यार दे रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस गाने को जमकर शेयर कर रहे हैं और कलाकारों के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में दिखने वाला राजस्थानी ट्रेडिशनल लुक, एनवायरमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज गाने को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है. लोग इसे सोशल मीडिया का नया वायरल सेंसेशन बता रहे हैं और कमेंट्स में इस देसी फ्यूजन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और ये खूब वायरल हो रहा है.
24 घंटे के अंदर इस रीमिक्स गाने की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि रिलीज के तुरंत बाद से ही इंस्टाग्राम पर इस पर रील्स बननी शुरू हो गई हैं. यंग क्रिएटर इस गाने की धुन पर जमकर वीडियो और शॉर्ट्स बना रहे हैं. शादी-ब्याह से लेकर रील्स तक, हर जगह ये देसी-विदेशी फ्यूजन तेजी से अपनी जगह बना रहा है. लोगों का कहना है कि राजस्थान की मिट्टी के सुरों ने शकीरा के पॉप गाने में एक नई जान और ताजगी फूंक दी है. हालांकि, शकीरा का अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि उनको ये कैसा लगता है?
पॉप सिंगर शकीरा के गानों का राजस्थानी लोकगीतों के साथ मेल कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी उनके फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले सुपरहिट गाने ‘वाका वाका’ (Waka Waka) को राजस्थानी अंदाज में पेश किया गया था. उस रीमेक को लोगों ने हाथों-हाथ लिया और वो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था. लोगों को ये देसी और विदेशी म्यजिक का तालमेल इतना पसंद आया कि अब शकीरा के एक और मशहूर गाने ‘हिप्स डोंट लाई’ के नए राजस्थानी वर्जन को भी वैसा ही भरपूर प्यार मिल रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे बार-बार लूप में सुनने को मजबूर हो गए हैं.