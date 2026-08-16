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राजस्थान के देसी रंग में रंगा शकीरा का Hips Don't Lie गाना... इंटरनेट पर उड़ा रहा गर्दा; बार-बार सुनने को हो जाएंगे मजबूर

Shakira Song Rajasthani Version: इंटरनेशनल पॉप स्टार शकीरा का 20 साल पुराना गाना ‘हिप्स डोंट लाई’ अब बिल्कुल देसी रंग में रंग चुका है. राजस्थान के लोकगीत ‘मोरुड़ा’ के साथ मिलकर बने इस नए रीमिक्स ने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी है. देसी धुन और पॉप म्यूजिक का ये अनोखा मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. क्या आपने सुना?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:57 PM IST
राजस्थान के देसी रंग में रंगा शकीरा का Hips Don't Lie गाना... इंटरनेट पर उड़ा रहा गर्दा; बार-बार सुनने को हो जाएंगे मजबूर
Image Credit: राजस्थानी लोकगीत के रंग में रंगा शकीरा का गाना (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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