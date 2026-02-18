Advertisement
trendingNow13113596
Hindi Newsबॉलीवुड20 की उम्र में हुई एक्ट्रेस की मौत, 24 साल से कोर्ट में चल रहा केस, गला घोटा या दिया गया जहर... अब जाकर सुलझी गुत्थी

20 की उम्र में हुई एक्ट्रेस की मौत, 24 साल से कोर्ट में चल रहा केस, गला घोटा या दिया गया जहर... अब जाकर सुलझी गुत्थी

Actress Death Case: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की एक फेमस एक्ट्रेस की के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया कि मौत गला दबाने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी. हालांकि, आरोपी की आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा बरकरार रखी गई. चलिए बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prathyusha Death Case Update
Prathyusha Death Case Update

Prathyusha Death Case Update: सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पहले 20 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहे वाली तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्युषा की मौत को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कहा कि उनकी मौत गला दबाने से नहीं बल्कि, ऑर्गेनोफॉस्फेट जहर के असर से हुई थी. कोर्ट ने इस केस में आरोपी गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की सजा को बरकरार रखा. उन पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष साबित हुआ था. 

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सभी अपीलें खारिज कर दीं. कोर्ट ने ये भी कहा कि अस्पताल लाए जाने के समय प्रत्युषा होश में थीं. उन्होंने खुद डॉक्टरों को बताया था कि उन्होंने कीटनाशक (कीड़े मारने की दवा) पी लिया है. इसलिए गला घोटकर मारने का आरोप पूरी तरह गलत है. ये मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 28 दिसंबर, 2011 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हाई कोर्ट ने सजा घटाकर दो साल की थी और जुर्माना बढ़ाया था.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

24 साल पहले मौत की वजह बताई गई थी गलत 

विवाद की शुरुआत 25 फरवरी, 2002 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई थी. डॉ. बी. मुनी स्वामी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मौत की वजह ‘गले पर दबाव और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से दम घुटना’ है. हालांकि, उन्होंने जांच के लिए इंटरनल ऑर्गन सिक्योर रखे थे. इसी रिपोर्ट के आधार पर हत्या और यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जिनकी बाद में डिटेल में जांच हुई. आंध्र प्रदेश फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच में एक्ट्रेस के शरीर और पेट के नमूनों में ऑर्गेनोफॉस्फेट जहर मिला. 

वेंटिलेटर सपोर्ट पर पहुंचे सलीम खान! खान परिवार की बढ़ती जा रही चिंता, सलामती की दुआ मांग रहे फैंस

CBI जांच में खुले कई राज

इसके बाद राज्य सरकार ने तीन विशेषज्ञों की समिति बनाई. समिति ने साफ कहा कि मौत ‘ऑर्गेनोफॉस्फेट जहर’ से हुई है. उन्होंने ये भी बताया कि गला दबाने या यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला. रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की राय पर सवाल उठाए गए. मामला बाद में CBI को सौंपा गया. जांच एजेंसी ने एम्स के डॉक्टरों से राय ली. 2 मई, 2002 को एम्स की टीम ने भी साफ कहा कि मौत ‘ऑर्गेनोफॉस्फोरस जहर’ से हुई है. 

fallback

जहर खान ने हुई एक्ट्रेस की मौत 

उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज गला दबाने की बात को गलत बताया. डॉक्टरों का कहना था कि इलाज के दौरान हुई चोटों को हिंसा समझ लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्टों का मिलान किया. कोर्ट ने माना कि शुरुआती पोस्टमार्टम और बाद की साइंटिफिक रिपोर्टों में अंतर था. एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये ‘फैसले में हुई गलती’ थी. कोर्ट ने ये भी कहा कि यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला. 

4 साल में 12 फिल्मों में किया काम

आखिर में कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की एक जैसी राय से ये तय है कि मौत जहर से हुई. इसलिए हत्या का आरोप टिकता नहीं है. हालांकि, आत्महत्या के लिए उकसाने का दोष बरकरार रखा गया. अदालत ने आरोपी को चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया. सभी अपीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने मामले को यहीं खत्म कर दिया. बता दें, प्रत्युषा साउथ सिनेमा की एक जानी-मानी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने 4 साल में कुल 12 फिल्मों में काम किया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Pratyusha

Trending news

नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
IMD
इन राज्यों के लोग सावधान: अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव मचने वाला है
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील