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अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, दूसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; सक्सेस के गाड़ रही झंडे

Welcome To The Jungle Collection Day 2: अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने सिनेमाघरों में आते ही तहलका मचा दिया है. दो दिनों में फिल्म ने बंपर कमाई कर ली है. इस फिल्म में 34 सुपरस्टार्स की फौज नजर आ रही हैं. 200 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म दुनियाभर में गदर मचा रही है. चलिए बताते हैं कितनी की दूसरे दिन कमाई.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 28, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:03 AM IST
अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, दूसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; सक्सेस के गाड़ रही झंडे
Image Credit: Welcome To The Jungle Collection Day 2Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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