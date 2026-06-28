/अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, दूसरे दिन की कमाई देख उड़ जाएंगे होश; सक्सेस के गाड़ रही झंडे

Welcome To The Jungle Collection Day 2: अक्षय कुमार की मच-अवेटेड कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ सिनेमाघरों में आते ही छा गई. इस मल्टीस्टारर फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में ऑडियंस की भारी भीड़ उमड़ रही है. लोगों को फिल्म का कॉमेडी अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस समय इसी फिल्म की बाते हो रही हैं. ऑडियंस से मिल रहे इस शानदार रिस्पॉन्स की वजह से फिल्म को लेकर हर तरफ काफी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है.
फिल्म को मिल रहे इस जबरदस्त प्यार की वजह से इसके मेकर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. थिएटर्स में ऑडियंस की हंसी और तालियों की गूंज साफ बता रही है कि ये फिल्म लोगों का दिल जीतने में पूरी तरह कामयाब रही है. इस कॉमेडी-एक्शन ड्रामा को देखने के लिए वीकेंड पर भारी संख्या में लोग अपनी फैमिली के साथ पहुंच रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म टिकट खिड़की पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है. ऐसा ही कुछ शनिवार को भी देखने को मिला.
कमाई के मामले में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की है. फिल्म ने पहले ही दिन डबल डिजिट में कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया था. वहीं, रिलीज के दूसरे दिन यानी शनिवार को इसकी कमाई में 31.1 परसेंट का एक बड़ा उछाल देखने को मिला है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 20 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है, जो इसके पहले दिन की कमाई से कहीं ज्यादा है. अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 39 करोड़ तक पहुंच गया है.
इसके अलावा पेड प्रिव्यूज से फिल्म को 3.75 करोड़ रुपये मिले थे. इन सबको मिलाकर इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन अब 39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसी के साथ ये फिल्म इस साल बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. वर्ल्डवाइड मार्केट में भी फिल्म ने अब तक 57.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने 200 करोड़ का बड़ा बजट खर्च किया है और कमाई को देखकर लगता है फिल्म जल्द रिकवरी कर लेगी.
स्टार कास्ट की तरह ही फिल्म की कहानी भी काफी यूनिक है, जो एक बहुत ही शातिर नेता के इर्द-गिर्द बुनी गई है. वो नेता अपने 2000 करोड़ रुपये के काले धन को टैक्स रेड से बचाने के लिए एक नकली फिल्म बनाने का नाटक करता है. इस झूठी फिल्म के लिए वो कुछ फ्लॉप एक्टर्स और एक नौसिखिए डायरेक्टर को काम पर रख लेता है. लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है, जब उसका सारा असली पैसा गायब हो जाता है और इस अतरंगी टीम का सामना आतंकवादियों से होता है.
इस फिल्म को बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया है. इसको अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. एए नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो18 ने सीता फिल्म्स और राकेश डांग के साथ मिलकर तैयार किया है. फिल्म में बड़े सेट्स और कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिल रहे हैं. फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी बड़ी स्टारकास्ट है.फिल्म में करीब 34 मशहूर एक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बहुत बड़ी और अनोखी बात है.
फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदु दारा सिंह और उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज खान, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृही कोदवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली ने भी अपनी कमाल की टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया है. ये एक फूल एंटरटेनर फिल्म है.