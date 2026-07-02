/छठे दिन ‘वेलकम टू द जंगल’ की धीमी पड़ी रफ्तार! क्या पार कर पाई 100 करोड़ का आंकड़ा; या बस ताकती रह गई ऑडियंस का मुंह

Welcome To The Jungle Collection Day 6: हिंदी सिनेमा के खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को ऑडियंस का खूब प्यार मिल रहा है. सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी. वहीं, वीकेंड पर तो इसके कलेक्शन में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है. फैंस को अक्षय कुमार का कॉमेडी अंदाज हमेशा से पसंद आता रहा है.
यही वजह है कि ये फिल्म लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही. कुल मिलाकर, फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांकि, शुरुआती दिनों की बंपर कमाई के बाद अब वर्किंग डेज यानी कामकाजी दिनों में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है. बॉक्स ऑफिस पर अब ये फिल्म धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. इस बीच एक बड़ा रिकॉर्ड भी इस फिल्म ने अपने नाम किया है. ये ‘बॉर्डर 2’ और ‘धुरंधर 2’ के बाद साल 2026 की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन चुकी है, जिससे मेकर्स खुश हैं.
ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की नई रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने छठे दिन यानी बुधवार को भारत में लगभग 6 करोड़ रुपये की कमाई की. इस कमाई के साथ ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटस नेट कलेक्शन अब 87.50 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच गया है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये अपने 7वें दिन आसानी से 90 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर बना ये क्रेज साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में ये कमाई के कई और नए रिकॉर्ड बना सकती है.
अगर फिल्म की शुरुआत से बात करें तो इसने गुरुवार को प्रिव्यूज से ही 3.75 करोड़ रुपये कमाएथे. पहले दिन फिल्म ने 15.25 करोड़ रुपये की दमदार ओपनिंग के साथ अपना ऑफिशियल सफर शुरू किया. शनिवार को फिल्म ने 20.10 करोड़ रुपये और रविवार को शानदार 24.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन है. सोमवार को वर्किंग डे होने के कारण कमाई थोड़ी कम हुई और फिल्म ने 8.50 करोड़ रुपये बटोरे. वहीं, मंगलवार को इसकी कमाई में फिर से 8.8 फीसदी की बढ़त देखी गई.
फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये कमाए. ग्लोबली यानी ओवरसीज में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 106.48 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में 34 कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, विंदू दारा सिंह, दलेर मेहंदी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन और उर्वशी रौतेला जैसे सितारों ने अपनी कॉमेडी से रंग जमाया है.