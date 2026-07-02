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छठे दिन ‘वेलकम टू द जंगल’ की धीमी पड़ी रफ्तार! क्या पार कर पाई 100 करोड़ का आंकड़ा; या बस ताकती रह गई ऑडियंस का मुंह

Welcome To The Jungle Collection: अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. शुरुआती दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद अब अचानक फिल्म के कलेक्शन में बड़ी गिरावट आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. चलिए बताते हैं क्यों 6 दिनों में फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर पाई या नहीं?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 02, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:15 AM IST
छठे दिन ‘वेलकम टू द जंगल’ की धीमी पड़ी रफ्तार! क्या पार कर पाई 100 करोड़ का आंकड़ा; या बस ताकती रह गई ऑडियंस का मुंह
Image Credit: Welcome To The Jungle Collection Day 6Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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