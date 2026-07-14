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200 करोड़ी ‘धमाल 4’ का बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका, सिर्फ 4 दिन में कमाए 100 करोड़; बनी 2026 की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म

Dhamaal 4 Collection Day 4: पिछले 4 दिनों से ‘धमाल 4’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. बिना किसी शोर-शराबे के रिलीज हुई इस फिल्म ने वीकेंड पर छप्परफाड़ कमाई की. हालांकि, सोमवार को इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और इस साल की सबसे एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म बन चुकी है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 14, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:01 AM IST
200 करोड़ी ‘धमाल 4’ का बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका, सिर्फ 4 दिन में कमाए 100 करोड़; बनी 2026 की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म
Image Credit: Dhamaal 4 Collection Day 4Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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