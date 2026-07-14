/200 करोड़ी ‘धमाल 4’ का बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका, सिर्फ 4 दिन में कमाए 100 करोड़; बनी 2026 की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म

बॉलीवुड में जब भी किसी बेहतरीन कॉमेडी फ्रेंचाइजी की बात होती है, तो उसमें ‘धमाल’ का नाम सबसे ऊपर आता है. इस सीरीज की हर फिल्म ने लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट किया. अब एक बार फिर लोगों को एंटरटेन करने के लिए इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. इस बार फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ जबरदस्त एडवेंचर का तड़का भी लगाया गया है. ऑडियंस के बीच इस सीरीज को लेकर पहले से ही काफी दीवानगी रही है, जिसका फायदा फिल्म को मिल रहा है.
जाने-माने डायरेक्टर इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस धमाकेदार कॉमेडी फिल्म से पहले वे ‘धमाल’, ‘डबल धमाल’ और ‘टोटल धमाल’ जैसी सुपरहिट फिल्मों का भी डायरेक्शन कर चुके हैं. इंद्र कुमार को कॉमेडी फिल्मों की नब्ज अच्छी तरह पता है. इस बार उन्होंने फिल्म में एक बहुत बड़ी स्टारकास्ट को शामिल किया है, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेन्द्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार लोड रोल में हैं.
अगर फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपये का बड़ा बजट लगा है. ‘धमाल 4’ ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अपना खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी उछाल आया और इसने 22.50 करोड़ रुपये की कमाई क. वहीं, तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म पर दर्शकों ने खूब प्यार बरसाया और इसने सबसे ज्यादा 28.50 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था.
हालांकि, सोमवार को फिल्म की कमाई का पासा थोड़ा पलटता नजर आया, क्योंकि वर्किंग डे होने की वजह से इसका कलेक्शन डबल डिजिट से सीधे सिंगल डिजिट में आ गया. फिल्म ने सोमवार को 8.35 करोड़ रुपये कमाए जो इसकी अब तक की सबसे कम कमाई थी. इस तरह फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन 73.35 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 87.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन वर्ल्डवाइड फिल्म ने कमाल कर दिया. सिर्फ 4 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 102.35 करोड़ कमा लिए.
वीक डेज के हिसाब से इस कमाई को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये कलेक्शन अभी भी करोड़ों में बना हुआ है. फिल्म के मेकर्स और स्टारकास्ट इस शुरुआती सफलता से बेहद खुश नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस बार भी फिल्म की कहानी खजाने की खोज करना ही है, लेकिन इस बार फिल्म कई नए चेहरे भी लोगों को गुदगुदाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपने-अपने किरादारों में ऐसी जान फूंकी की थिएटर्स से बाहर आने के बाद भी लोग सिर्फ उनके ही बारे में बात कर रहे हैं.
फिल्म की कहानी एक छिपे हुए पुराने खजाने के इर्द-किर्द घूमती है. एक समुद्री डाकू शैतान सिंह के खजाने का राज ‘पृथ्वी’ नाम के एक आदमी के पास होता है. जब इस खजाने की भनक बाकी लोगों को लगती है, तो उसे हासिल करने के लिए गुड्डू, जॉनी, आदि, मानव और लल्लन जैसे किरदारों के बीच एक पागलपन भरी रेस शुरू हो जाती है. सफर के दौरान इन सभी को अजीब हालातों, समुद्री डाकुओं और मजेदार गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है, जो ऑडियंस को खूब गुदगुदाता है.