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‘वेलकम टू द जंगल’ पर पहले दिन बरसा पैसा ही पैसा! 200 करोड़ के बजट में छप्परफाड़ की कमाई; तोड़ा इन 2 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड

Welcome To The Jungle Day 1 Collection: अक्षय कुमार की मोस्ट एंटीसिपेटेड कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ बॉक्स ऑफिस की असली किंग साबित हुई. इस मल्टीस्टारर फिल्म ने ओपनिंग डे पर इसी साल रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म की पहले दिन की कमाई ने हर किसी के होश उड़ा दिए.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:48 AM IST
‘वेलकम टू द जंगल’ पर पहले दिन बरसा पैसा ही पैसा! 200 करोड़ के बजट में छप्परफाड़ की कमाई; तोड़ा इन 2 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड
Image Credit: Welcome To The Jungle Opening Day CollectionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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