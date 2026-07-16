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बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही ‘धमाल 4’, छठे दिन तोड़ा ‘वेलकम टू द जंगल’ का रिकॉर्ड; दुनिया भर में गाड़े झंडे

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 6: अजय देवगन और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई कर रही है. मिले-जुले रिव्यूज के बाद भी फिल्म ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर हर किसी को हैरान कर दिया. फिल्म ने अक्षय कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 16, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:01 AM IST
बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही ‘धमाल 4’, छठे दिन तोड़ा ‘वेलकम टू द जंगल’ का रिकॉर्ड; दुनिया भर में गाड़े झंडे
Image Credit: Dhamaal 4 Box Office Collection Day 6Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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