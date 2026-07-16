/बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही ‘धमाल 4’, छठे दिन तोड़ा ‘वेलकम टू द जंगल’ का रिकॉर्ड; दुनिया भर में गाड़े झंडे

अजय देवगन और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है. हालांकि, क्रिटिक्स और कुछ ऑडियंस से इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स ही मिला, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. वीकडेज में भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंच रहे हैं. फिल्म ने अपने पहले ही दिन से जो रफ्तार पकड़ी थी, वे छठे दिन भी लगातार जारी है और फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है.
इस फिल्म ने अपने पहले दिन 14 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग करके सबको चौंका दिया था. इसके बाद वीकेंड पर तो फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. दूसरे दिन फिल्म ने 22.50 करोड़ रुपये और तीसरे दिन यानी रविवार को 28.50 करोड़ रुपये का तगड़ा कलेक्शन किया. इस तरह फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी. सोमवार को फिल्म ने 8.75 करोड़ और मंगलवार को 9.50 करोड़ की कमाई की.
अब इस फिल्म के छठे दिन यानी बुधवार के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को फिल्म ने करीब 4.15 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. मिड-वीक के हिसाब से इस कमाई को काफी अच्छा माना जा रहा है. अगर इन सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो भारत में फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 87.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, अगर दुनियाभर की बात करें, तो इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 115 करोड़ के पार हो चुका है.
अपनी इस बेहतरीन कमाई के साथ ‘धमाल 4’ ने हाल ही में रिलीज हुई कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म ने अक्षय कुमार की हालिया रिलीज फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के शुरुआती वीकेंड के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है. उस फिल्म ने अपने पहले तीन दिनों में भारत में टोटल 63.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसके साथ ही ‘धमाल 4’ ने साल 2019 में आई अपनी ही फ्रेंचाइजी की फिल्म ‘टोटल धमाल’ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.
इस मजेदार और फैमिली कॉमेडी फिल्म का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर इंद्र कुमार ने किया है. इंद्र कुमार इससे पहले भी ‘धमाल’, ‘डबल धमाल’ और ‘टोटल धमाल’ जैसी सुपरहिट और हंसाने वाली फिल्मों का हिट डायरेक्शन कर चुके हैं. ऑडियंस को उनकी फिल्मों का कॉमेडी स्टाइल हमेशा से बहुत पसंद आता रहा है. यही वजह है कि कहानी में नयापन न होने के बाद भी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं और फिल्म को हिट कराने में लगे हैं.
फिल्म की सफलता की एक बड़ी वजह इसकी लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट भी है. फिल्म में अजय देवगन (गुड्डू), अरशद वारसी (आदि), रितेश देशमुख (लल्लन) और जावेद जाफरी (मानव) लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनके साथ रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, विजय पाटकर, बृजेंद्र काला, अक्षरा पडवाल, रियांश दाभी, नम्रता सांभराव, राजेश बलवानी, भारत भाटिया और फरजिल परदीवाला जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी नजर आ रहे हैं.