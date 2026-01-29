Advertisement
trendingNow13090403
Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय कुमार की वजह से हो रही देरी... दोबारा एंट्री लेते ही ‘हेरा फेरी 3’ डिले पर बोले ‘बाबूराव’, खिलाड़ी कुमार पर फोड़ा सारा ठीकरा

अक्षय कुमार की वजह से हो रही देरी... दोबारा एंट्री लेते ही ‘हेरा फेरी 3’ डिले पर बोले ‘बाबूराव’, खिलाड़ी कुमार पर फोड़ा सारा ठीकरा

Hera Pheri 3: अक्षय कुमार की कई बेहरतीन कॉमेडी फिल्मों मे से एक ‘हेरा फेरी’ इन दिनों अपने तीसरे सीक्वल को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसको लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. हालांकि, फिल्म को बनने में लगातार देरी हो रही है, जिसको लेकर हाल ही में परेश रावल ने साफ कहा कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय कुमार की वजह से हो रही देरी
अक्षय कुमार की वजह से हो रही देरी

Hera Pheri 3 Delay: अक्षय कुमार की कई बेहरतीन कॉमेडी फिल्मों मे से एक 2000 में आई ‘हेरा फेरी’ फ्रेंचाइजी है, जिसका दूसरा सीक्वल ‘हेरा फेरी 2’ 2006 में आया था. इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था. अब फैंस को इसके तीसरे सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म को बनने में लगातार देरी हो रही है. हाल ही में परेश रावल ने ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए देरी की वजह बताई. 

‘द लावरी शो’ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि फिल्म रुकी नहीं है और इसका बनना तय है. उन्होंने ये भी साफ किया कि देरी की वजह वो खुद नहीं हैं. परेश रावल के मुताबिक फिल्म के अटकने की असली वजह अक्षय कुमार और मेकर्स के बीच का एक तकनीकी मसला है. उन्होंने कहा कि इसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है. साथ ही उन्होंने उन खबरों को भी गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि अक्षय ने उन पर 25 करोड़ का केस किया.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय कुमार की वजह से हो रही देरी - परेश

परेश रावल ने इन बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया. परेश रावल ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘अक्षय कुमार के मुझे 25 करोड़ के नोटिस भेजने वाली बातें बिल्कुल कछुआ छाप अगरबत्ती जैसी हैं’. उन्होंने साफ किया कि जब भी प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच मामला सुलझ जाएगा, वे तुरंत फिल्म साइन करने के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि फिल्म को लेकर उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है और वे पूरी तरह पॉजिटिव हैं.

29 साल पुराना वो शो... जिसे ‘रामायण’-‘महाभारत’ के बाद मिला लोगों का सबसे ज्यादा प्यार, आज भी खूब देखे जाते हैं 206 एपिसोड

बाबूराव के बिना ‘डिजास्टर’ है ये फिल्म

अपने आइकॉनिक किरदार ‘बाबूराव’ को लेकर परेश रावल ने काफी खुलकर बात की. उन्होंने साफ कहा कि अगर ‘हेरा फेरी 3’ बाबूराव के बिना बनी, तो ये फिल्म नहीं चल पाएगी. यहां तक कि उन्होंने इसे ‘डिजास्टर’ तक बता दिया. परेश रावल का मानना है कि इस फ्रेंचाइजी की आत्मा बाबूराव है और उसके बिना कहानी अधूरी लगेगी. इंटरव्यू के आखिर में परेश रावल ने दोबारा कहा कि ये पूरा मामला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन इस फिल्म का बनना तय है. 

fallback

मलयालम फिल्म की रीमेक है ‘हेरा फेरी’ 

साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जब भी अक्षय कुमार और मेकर्स के बीच का मुद्दा सुलझेगा, फिल्म जरूर बनेगी. उन्होंने कहा, ‘जैसे ही दोनों के बीच सब ठीक होगा, मैं पेपर्स साइन कर दूंगा. फिल्म 100% बनेगी’. उनके इस बयान से फैंस को काफी राहत मिली है. बता दें, ‘हेरा फेरी’ फिल्म मलयालम मूवी ‘रामजी राव स्पीकिंग’ का हिंदी रीमेक है, जो रिलीज के बाद जबरदस्त हिट साबित हुई. बाद में ‘फिर हेरा फेरी’ ने भी लोगों को खूब हंसाया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Hera Pheri 3Akshay KumarParesh Rawal

Trending news

76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
अंतर-जातीय शादियां हो रहीं... चीफ जस्टिस का एक सवाल, UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
UGC rules controversy
अंतर-जातीय शादियां हो रहीं... चीफ जस्टिस का एक सवाल, UGC रूल्स पर रोक की पूरी कहानी
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
arab foreign ministers meeting
भारत 31 जनवरी को करेगा अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
UGC Regulation 2026
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, SC ने सरकार और यूजीसी को दिया नोटिस
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
Tamil Nadu news
इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव,एक दशक में हुई इतनी मौतें
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
Kerala Governor vs Speaker
केरल के गवर्नर ने की स्पीकर की आलोचना, ऐसा क्या बोल गए थे ए. एन. शमसीर?
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
ajit pawar death
अंतिम समय भी वो साये की तरह अजित दादा के साथ थे, मासूम ने दी मुखाग्नि तो रो पड़े लोग
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ में खिला कमल, BJP के सौरभ जोशी बने नए मेयर, पहली बार हुआ हाथ उठाकर फैसला