बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' और 'अजेय', क्लैश पर परेश रावल ने बोले- सब हमारे ही...'

'हेरा फेरी 3' के बाद अब परेश रावल और अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म के बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर चर्चा में है. 'जॉली एलएलबी 3' और 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' में टक्कर देखने को मिलेगी, जिसपर परेश रावल का रिएक्शन आया है.
Trending Photos
बॉलीवुड एक्टर परेश रावल की गिनती दमदार सितारों में होती है. बीते दिनों वह अक्षय कुमार की ‘हेरा फेरी 3’ छोड़ने को लेकर सुर्खियों में थे. हालांकि, बाद में यह विवाद सुलझ गया और परेश रावल ने ऐलान किया कि वह ‘हेरा फेरी 3’ का हिस्सा हैं. अब अक्षय कुमार ‘जॉली एलएलबी 3’ लेकर आ रहे हैं, जो 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं, परेश रावल की ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ भी उस दिन थिएटर्स में दस्तक देगी.
जॉली एलएलबी 3 और अजय में होगी टक्कर
'हेरा फेरी 3' की रिलीज से पहले अक्षय एक और कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आएंगे जो 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस बीच परेश रावल अपनी एक और अपकमिंग मूवी जो रवींद्र गौतम की जीवनी पर आधारित ड्रामा 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' में दिखाई देंगे. इसमें वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ की भूमिका निभा रहे हैं. अब बॉक्स ऑफिस पर 'अजय' और 'जॉली एलएलबी 3' में क्लैश देखने को मिलेगा.
अब इस बॉक्स ऑफिस क्लैश पर परेश रावल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ‘सब हमारे ही लोग हैं. सबकी पिक्चर चले.’ परेश रावल ने यह बात अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3’ से टकराव को लेकर ही नहीं, बल्कि अनुराग कश्यप की फिल्म ‘निशानची’ को लेकर भी कही है. यह आदित्य ठाकरे के भाई और बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे की डेब्यू फिल्म है.
सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म
परेश रावल अगली फिल्म ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ में दिखाई देंगे. यह एक बायोपिक है, जिसे रविंद्र गौतम ने डायरेक्टर किया है. ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में परेश रावल ने योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ की भूमिका निभाई है. दिलचस्प बात यह है कि परेश रावल, अनुराग कश्यप की 2007 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘नो स्मोकिंग’ में खलनायक की भूमिका निभा चुके हैं.
जॉली एलएलबी 3 और अजेय के बारे में
बात करें सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित 'जॉली एलएलबी 3' की तो इसमें अक्षय कुमार और अरशद हैं. हालांकि, अक्षय और अरशद को पहली बार फिल्म 'बच्चन पांडे' में साथ में देखा गया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.