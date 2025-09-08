2 घंटे 41 मिनट की ब्लॉकबस्टर फिल्म धड़कन, क्लाइमैक्स में सुनील शेट्टी की मौत का सीन था; लेकिन इस वजह से मेकर्स ने लिया बदलने का फैसला

Suniel Shetty Film Dhadkan Ending Sequence: धड़कन फिल्म साल 2000 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे. फिल्म में अक्षय और शिल्पा भी मुख्य रोल में थे.
Dhadkan Film Climax: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी अभिनीत म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'धड़कन' साल 2000 की सुपरहिट फिल्म थी. इस फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए सुनील शेट्टी ने खूब तारीफें भी बटोरी थीं. यूं तो फिल्म का क्लाइमेक्स हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सीन फिल्म के असली स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था. यानी कि फिल्म का अंत हैप्पी नहीं दुखद होना था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे बदल दिया गया.
Dhadkan के क्लाइमेक्स में मर जाता ये एक्टर
फिल्म धड़कन के क्लाइमेक्स में सुनील शेट्टी मरने वाले होते हैं, लेकिन मेकर्स को बाद में महसूस हुआ कि अगर वे ऐसा करते हैं तो दर्शक इससे निराश हो जाएंगे. इस बात का खुलासा खुद शिल्पा शेट्टी ने किया था. शिल्पा ने बताया कि फिल्म में देव बने सुनील शेट्टी को जब अंजलि यानी शिल्पा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो उनकी मौत होने वाली होती है. हालांकि फिल्म के मेकर्स इसके क्लाइमेक्स से खासा खुश नहीं थे. उन्हें लगा कि जब वे ही खुश नहीं हैं तो ऑडियंस कैसे खुश होगी. इस वजह से उन्होंने फिल्म का क्लाइमेक्स ही चेंज कर दिया.
ऐन मौके पर क्यों बदलनी पड़ गई थी एंडिंग?
बता दें, जब इस फिल्म का ऑफर सुनील शेट्टी के पास गया तब वे बहुत बिजी चल रहे थे. उनके पास इस फिल्म को करने के लिए डेट्स नहीं थी. ऐसे में डायरेक्टर ने किसी और एक्टर के साथ शूटिंग कर दी, लेकिन उन्हें उस एक्टर में अपना देव नजर नहीं आ रहा था. बाद में उन्होंने जैसे-तैसे सुनील शेट्टी को इस रोल के लिए मनाया. जब फिल्म बड़े पर्दे पर आई तो साल की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई.
फिल्म के हर गाने में आता है ‘धड़कन’
फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुए थे और ‘धड़कन’ उस साल ‘मोहब्बते’ के बाद बिकने वाली दूसरी सबसे बड़ी एल्बम थी. इस फिल्म से संगीतकार नदीम-श्रवण ने कमबैक किया था. वहीं फिल्म के हर गाने में ‘धड़कन’ शब्द आता है. फिल्म के गानों को समीर ने लिखा है. फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत ‘दूल्हे का सेहरा’ आज भी शादियों में सुनाई देता है. इस फिल्म को दिग्गज गायक नुसरत फतेह अली खान ने गाया है. पहले इस गाने में स्क्रीन पर भी खुद नुसरत साहेब को ही होना था. लेकिन गाने की शूटिंग से पहले ही नुसरत साहेब का इंतकाल हो गया. जिसके चलते कादर खान इस गाने में स्क्रीन पर सिंगर के रूप में दिखाई दिए हैं.
