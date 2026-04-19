57 की उम्र में इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने तोड़ा दम, घर के पूल में बेहोशी की हालत में हुई मौत, सदमे में फिल्म इंडस्ट्री

सिनेमा की सबसे खूबसूरत और मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस का आज 57 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्ट्रेस को 11 अप्रैल को घर के स्विमिंग पूल में बेहोश पाया गया था, जिसके बाद से ही वो कोमा में थीं. वहीं आज एक्ट्रेस के निधन की खबर उनकी बेटियों द्वारा दी गई.
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जब भी किसी पॉपुलर चेहरे की मुस्कान अचानक पर्दे से गायब हो जाती है, तो उसका असर सिर्फ फिल्मी दुनिया तक नहीं रहता, बल्कि वो ऑडियंस के दिलों में भी एक खालीपन छोड़ जाता है. कई बार कलाकार अपने किरदारों के जरिए इतने करीब आ जाते हैं कि उनका जाना किसी पर्सनल लॉस जैसा महसूस होता है. फ्रांस और ग्लोबल सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नादिया फारेस (Nadia Fares) का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है. नादिया अपनी दमदार एक्टिंग और अलग-अलग तरह की फिल्मों में किए गए काम के लिए जानी जाती थीं.
खबरों के अनुसार, 11 अप्रैल को उन्हें पेरिस में बने एक स्विमिंग पूल में बेहोशी की हालत में पाया गया था, इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की.
कोमा के बाद हुई मौत
ट्रीटमेंट के दौरान वो कोमा में चली गई थीं और कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ती रहीं. लेकिन 17 अप्रैल, 2026 को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई. ये खबर उनकी बेटियों ने सोशल मीडिया पर आज यानी 19 अप्रैल, 2026 को दी, उनके अचानक इस तरह चले जाने से न सिर्फ फ्रांस, बल्कि इंटरनेशनल फिल्म कम्यूनिटी में भी शोक जताया जा रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं.
एक्ट्रेस की बेटियों ने दी जानकारी
नादिया फारेस की बेटियों, सिलिया मार्टी चास्मान और शाना लीली चास्मान ने इस खबर को बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘हम बहुत दुख के साथ इस खबर को बता रहे हैं कि इस शुक्रवार को नादिया फारेस का निधन हो गया है. फ्रांस ने एक महान कलाकार को खो दिया है, लेकिन हमारे लिए, सबसे बढ़कर, हमने एक मां को खो दिया है.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘ये ऐसा दर्द है जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी. हर दिन सुबह उठकर मैं यही प्रार्थना करती हूं कि ये सब एक बुरा सपना हो और आप अभी भी हमारे साथ हों. मुझे पता है कि आपने अपने बच्चों के लिए जी जान से संघर्ष किया. धन्यवाद. लड़ने के लिए धन्यवाद, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद, हर याद के लिए धन्यवाद, हंसी-खुशी और आंसुओं के लिए धन्यवाद.’
नादिया फारेस का करियर
नादिया फारेस का करियर कई यादगार फिल्मों से भरा रहा है, जिनमें उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. उन्होंने ‘काउंटरस्ट्राइक’ और ‘द एग्जाइल' जैसी फिल्मों से शुरुआत की और ‘द क्रिमसन रिवर्स’ से उन्हें असली पहचान मिली. उन्होंने स्टॉर्म वार्निंग, वॉर, लकी डे और ऑन द लाइन जैसी फिल्मों में भी काम किया. उनकी आखिरी फिल्म पिछले साल ‘टूजोर्स पॉसिबल’ थी. वो उन कलाकारों में से थीं, जिन्होंने फ्रेंच सिनेमा के साथ-साथ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी पहचान बनाई.
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