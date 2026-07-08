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रैंप पर उतरीं 2000 साल पुरानी ‘देवियां’...! भारतीय डिजाइनर के कलेक्शन ने उड़ाए दुनिया के होश; पेरिस फैशन वीक में रचा इतिहास

Indian Designer Rahul Mishra Devi Collection: पेरिस फैशन वीक में भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा ने अपने नए कलेक्शन से तहलका मचा दिया. उन्होंने 2000 साल पुराने प्राचीन मंदिर की मूर्तियों और भारतीय संस्कृति को मॉडर्न कपड़ों में बेहद खूबसूरत ढंग से रैंप पर उतारा, जिसे देखकर दुनिया भर के फैशन लवर्स हैरान रह गए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 08, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:04 AM IST
रैंप पर उतरीं 2000 साल पुरानी ‘देवियां’...! भारतीय डिजाइनर के कलेक्शन ने उड़ाए दुनिया के होश; पेरिस फैशन वीक में रचा इतिहास
Image Credit: Indian Designer Rahul Mishra Devi CollectionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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