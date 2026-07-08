/रैंप पर उतरीं 2000 साल पुरानी ‘देवियां’...! भारतीय डिजाइनर के कलेक्शन ने उड़ाए दुनिया के होश; पेरिस फैशन वीक में रचा इतिहास

पेरिस हॉत कुटूर वीक 2026 में एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर्स एक साथ नजर आए. लेकिन इस बार भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा ने भारत की पुरानी कला और संस्कृति का ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई देखता रह गया. उन्होंने अपना नया ऑटम-विंटर 2026-27 कलेक्शन पेश किया. इस कलेक्शन का नाम ‘देवी: द इटरनल म्यूज’ रखा गया था. राहुल मिश्रा ने पेरिस के रैंप को भारत की पुरानी मूर्तियों और वास्तुकला के एक खूबसूरत नजारे में बदल दिया. उन्होंने ये साबित कर दिया कि फैशन सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना नहीं, बल्कि एक कहानी कहना भी है.
इस कलेक्शन को तैयार करने के लिए राहुल मिश्रा ने किसी नए फैशन ट्रेंड का सहारा नहीं लिया. इसके बजाय वे इतिहास के पन्नों में सदियों पीछे चले गए. अपने इंस्टाग्राम वीडियो में इस कलेक्शन के बारे में बात करते हुए राहुल मिश्रा ने कहा, ‘ये क्रिएटिव सफर बिल्कुल टाइम ट्रैवल जैसा था’. उन्होंने आगे बताया, ‘हमने कुछ ऐसा बनाया है जो दक्षिण भारत में मिली करीब 2,000 साल पुरानी मूर्तियों की कला को दिखाता है. हम इस संस्कृति को उसी सोच के साथ दोबारा जी रहे हैं, जिसने कभी इन खूबसूरत मूर्तियों को रूप दिया था’. उनके कलेक्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है.
देश-विदेश में महशूर भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा के इस पूरे कलेक्शन में सदियों पुरानी मंदिर की नक्काशी को कपड़ों के ऊपर बहुत ही बारीक काम के साथ उतारा गया था. जब मॉडल्स रैंप पर आईं, तो वे बिल्कुल किसी असली जीती-जागती मूर्ति से कम नहीं लग रही थीं. उन्होंने आइवरी, स्टोन ग्रे, ब्लैक, एंटीक गोल्ड और हल्के बेज जैसे न्यूट्रल कलर के कपड़े पहने हुए थे. मॉडल्स के स्किन टोन वाले बॉडीसूट पर इतनी लाजवाब कढ़ाई की गई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कपड़े उनके शरीर पर ही तराश कर बनाए गए हों. उन्हें देख हर किसी क नजरें उनपर टिकी रह गईं.
हाथ की कढ़ाई के जादूगर राहुल मिश्रा ने इस बार रैंप पर कुछ ऐसा पेश किया, जिसने सबको हैरान कर दिया. उनके डिजाइन किए गए कपड़ों पर धागों की कई परतें, मेटल की खूबसूरत जरदोजी-दबका कढ़ाई, चमकीले क्रिस्टल और ताजे पानी के मोतियों का बहुत ही सुंदर काम देखने को मिला. ये पूरी कारीगरी लाइट में पत्थरों पर की गई नक्काशी जैसी लग रही थी. कलेक्शन के कुछ कपड़ों में बड़े कॉलर, उठे हुए कंधे और यूनिक घेरे बनाए गए थे. इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कोई पहनने वाले गाउन नहीं, बल्कि किसी म्यूजियम में सहेज कर रखी गई खूबसूरत कलाकृतियां हों.
राहुल ने अपने इस नए अंदाज से कला को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया. उनके डिजाइन किए गए व्हाइट और आइवरी रंग के कपड़ों पर रंग-बिरंगे फूलों की खूबसूरत कढ़ाई दिखी, तो वहीं ब्लैक कलर के आउटफिट्स को काफी डार्क और बोल्ड लुक दिया गया था. खास बात ये रही कि ये इस फैशन शो सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल मॉडल्स भी जलवा बिखेरते नजर आए. पुरुषों के लिए भी इसमें व्हाइट कलर के ढीले-ढाले कपड़े और मोतियों की ज्वेलरी शामिल की गई थी, जो शो की थीम को बखूबी बयां कर रही थी, जो दिखाता है फैशन को किसी एक जेंडर के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता.
इस कहानी को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए राहुल मिश्रा ने मिट्टी के पारंपरिक कलाकार सुमंत कुमार से हाथ मिलाया. सुमंत कुमार ने सिर के लिए बेहद खूबसूरत मुकुट तैयार किए, जिन्हें देखकर पुराने मंदिरों की याद ताजा हो जाती है. दूसरी तरफ, मशहूर ज्वेलरी ब्रांड ‘तनिष्क’ ने हीरों के ऐसे शानदार सेट बनाए जो पहनावे के साथ पूरी तरह घुले मिले नजर आ रहे थे. इसके साथ ही, ब्रिटेन के जाने-माने हैट डिजाइनर स्टीफन जोन्स ने भी कुछ यूनिक टोपियां डिजाइन कीं. इन टोपियों ने मॉडल्स के पूरे लुक में एक जादुई और सम्मोहकअंदाज जोड़ दिया यानी राहुल मिश्रा ने पेरिस में इतिहास रच दिया.