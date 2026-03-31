38 साल का बेमिसाल करियर, गाए 20,000 से ज्यादा गाने… लेकिन अब छाई खामोशी, ‘ना सुन पाने’ की गंभीर बीमारी से जुझ रहीं ये सुरों की मलिका

Alka Yagnik Hearing Loss Disorder​: हम यहां हिंदी सिनेमा की एक मशहूर गायिका अल्का याग्निक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चौंका देने वाली अपडेट दी. उन्होंने बताया कि वे इस वक्त एक बेहद रेयर सुनने की बीमारी का सामना कर रही हैं. अल्का को पिछले साल 2024 में अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था और तब से उन्होंने म्यूजिक की दुनिया से थोड़ा दूरी बना ली. उन्होंने बताया कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं.

हालांकि, इस खबर ने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि अल्का हमेशा से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक्टिव रही हैं. अपने 38 साल के करियर में उन्होंने 20 हजार से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी, जिनमें हिंदी गानों के साथ कई दूसरे भाषाओं के गाने भी शामिल हैं. अपने एक हालिया इंटरव्यू में अल्का याग्निक ने माना कि उन्हें अब भी सुनने में दिक्कत हो रही है. इस वजह से वे नए म्यूजिक प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने कहा, ‘कंपोजर्स कभी-कभी संपर्क करते हैं, लेकिन मैं अभी इसे नहीं कर पा रही हूं’.

रेयर हियरिंग डिसऑर्डर से जूझ रहीं अल्का

उनकी एब्सेंस नए गानों में साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि वे लंबे समय से इंडस्ट्री में एक्टिव रही हैं. फैंस उनकी आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अल्का अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही हैं. अल्का को ये परेशानी ‘सेंसरीन्यूरल हियरिंग लॉस’ के चलते हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक, ये समस्या एक वायरल अटैक के चलते अचानक हुई थी. अल्का ने इंस्टाग्राम पर इस बारे में जानकारी दी थी और लिखा था कि जैसे ही वे फ्लाइट से बाहर निकली, उन्हें महसूस हुआ कि वे कुछ भी सुन नहीं पा रही हैं.

खतरनाक स्टंट करने वाले टाइगर को सताता है मौत का डर! फ्लाइट में बैठने से पहले क्यों खो देते हैं आपा? बोले- ‘कुछ साल पहले...’

फैंस से की उनके लिए प्रार्थना करने की अपील

ये अचानक होने वाली परेशानी उनके लिए बिल्कुल नए एक्सपीरियंस की तरह थी और उन्होंने फैंस से इस समय उनके लिए प्रार्थना करने की भी अपील की थी. अल्का याग्निक ने अपने नोट में ये भी बताया कि वे धीरे-धीरे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रही हैं. उन्होंने लिखा था, ‘जैसे ही मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूं, कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें’. उनका ये मैसेज उनके फैंस और दोस्तों के लिए बहुत इमोशनल था. इस तरह से अल्का ने अपने हेल्थ और इस गंभीर सिचुएशन के बारे में खुलकर बात की.

2024 में रिकॉर्ड किया था आखिरी गाना

साथ ही उन्होंने अपने फैंस और लोगों को अपनी इस परेशानी से एवेयर कराया. अल्का की बीमारी ने उनके प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर डाला है. वे नए गानों पर काम नहीं कर पा रही हैं और इंडस्ट्री में उनकी आवाज की कमी महसूस हो रही है. उनका आखिरी गाना ‘नरम कालजा’ था, जो इम्तियाज अली की फिल्म ‘अमर सिंह चमकिला’ (2024) के लिए रिकॉर्ड किया गया था और इसका संगीत एआर रहमान ने दिया था. इसके बाद से अल्का ने किसी नए गाने में अपनी आवाज नहीं दी है.

फैंस भी भर-भर कर मांग रहे दुआएं

इस बीमारी के चलते अल्का ने लोगों को आवाज और तेज म्यूजिक से बचने की सलाह भी दी थी. उन्होंने कहा कि सभी को अपने कानों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, खासकर हेडफोन और जोर की आवाज वाले म्यूजिक के समय. अल्का ने अपनी सिचुएशन से सिख लेते हुए फैंस को सचेत किया कि सुनने की परेशानी कितनी गंभीर हो सकती है. फैंस भी उनकी सिचुएशन जानने के बाद उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि अल्का जल्दी वापस संगीत की दुनिया में लौटेंगी.