24 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने तोड़ा 'हम आपके हैं कौन' का रिकॉर्ड, जिसके चक्कर में अधूरी रह गई थी धर्मेंद्र-दिलीप कुमार की फिल्म
Blockbuster Movie: 24 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म ने कमाई के मामले में 'हम आपके हैं कौन' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन  कमाल की बात ये है इस फिल्म की कहानी धर्मेंद्र-दिलीप कुमार की एक अधूरी फिल्म की कहानी से बनी थी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:06 AM IST
Sunny Deol Blockbuster Movie: हम यहां 2001 में रिलीज हुई 'गदर: एक प्रेम कथा' की बात कर रहे हैं, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. अनिल शर्मा के निर्देशन, सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने फिल्म को उस दौर की सबसे बड़ी हिट बना दिया. कमाल की बात तो ये है कि इस फिल्म ने बॉलीवुड की कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोडे़ थे, जिसनें 'हम आपके हैं कौन' का रिकॉर्ड भी शामिल हैं और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का खिताब अपने नाम किया. 

हालांकि, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी एक अधूरी फिल्म की वजह से बनी थी. अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि 'गदर' बनाने का आइडिया उनको उस समय आया जब वे एक और फिल्म पर काम कर रहे थे. इस फिल्म का नाम था 'कश्मीर', जिसमें दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और धर्मेंद्र को लिया जाना था. दोनों कलाकार इस फिल्म के लिए राजी भी हो गए थे. लेकिन ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो पाई और निर्देशक को इसलिए आज भी बहुत अफसोस हैं.

'गदर' से पहले बनाने वाले थे ये फिल्म 

अनिल शर्मा ने बताया कि 'कश्मीर' की एक सबप्लॉट के लिए वे एक पाकिस्तानी लड़की और कश्मीरी लड़के की कहानी ढूंढ रहे थे. इसी तलाश के दौरान उन्हें गदर की पूरी कहानी सूझी. उस समय उन्होंने सोचा कि पहले 'गदर' बनाई जाए और 'कश्मीर' बाद में बनाई जाएगी. हालांकि, 'कश्मीर' कभी बनी नहीं, लेकिन 'गदर' सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई. निर्देशक ने कहा कि जब 'गदर' की कहानी सामने आई तो उन्हें ऐसा लगा कि ये अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म होगी. 

आज भी इस बात का अफसोस 

उनका दिल इस कहानी में इतना लग गया कि उन्होंने बाकी सब काम छोड़ दिए और सिर्फ गदर बनाने का फैसला किया. हालांकि, आज भी उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे दिलीप कुमार के साथ कभी काम नहीं कर पाए. अनिल शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने दिलीप कुमार को 'गदर' बनाने के बारे में बताया तो उन्होंने पूरी तरह से उनका साथ दिया. दिलीप साहब ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 'कश्मीर' नहीं बन रही. वे खुद फिल्मों से बड़े थे और उन्होंने शर्मा को समझाया कि जो मन कहे, वही करना चाहिए. 

दिलीप कुमार ने ही दी 'गदर' बनाने की प्रेरणा

उनके इसी हौसले ने अनिल शर्मा को 'गदर' के लिए और भी प्रेरित किया. अनिल शर्मा आज भी दिलीप कुमार के साथ बिताए पलों को याद करते हैं. वे बताते हैं कि दिलीप साहब उन्हें प्यार से 'लाले' बुलाते थे. जब उन्होंने उन्हें सीन सुनाए तो दिलीप साहब ने उन्हें अलग-अलग तरीकों से अभिनय करके दिखाया. करीब एक घंटे तक वे डायलॉग्स बोलते और अलग-अलग अंदाज में उन्हें निभाते रहे. शर्मा कहते हैं कि उन्होंने इतना समर्पित इंसान कभी नहीं देखा. बता दें. इस फिल्म ने कमाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. 

;